Argentinos deportados de USA llegarán bajo el mayor silencio oficial

Como informáramos por separado, entre miércoles y jueves llegará a Ezeiza el primer avión con argentinos deportados de USA a quienes les tocó las generales dela Ley impulsada e instrumentada por la administración de Donald Trump. Están bajo acusaciones de "delitos migratorios, robos y violaciones". La máquina hará escala en Bogotá y Bello Horizonte.