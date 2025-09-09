urgente24
ENTRE MIÉRCOLES Y JUEVES

Argentinos deportados de USA llegarán bajo el mayor silencio oficial

Argentinos deportados de USA llegarán a Ezeiza, no hay cifra exacta de los devueltos al país. Están acusados de "delitos migratorios, robos y violaciones".

09 de septiembre de 2025 - 20:06
Efectivos del ICE detectaron argentino en condiciones de ser deportados

Como informáramos por separado, entre miércoles y jueves llegará a Ezeiza el primer avión con argentinos deportados de USA a quienes les tocó las generales dela Ley impulsada e instrumentada por la administración de Donald Trump. Están bajo acusaciones de "delitos migratorios, robos y violaciones". La máquina hará escala en Bogotá y Bello Horizonte.

De acuerdo con lo informado por el medio, Clarín serían 16 coterráneos de un grupo mayor que habría llegado en vuelos comerciales, sin que se notara por la dinámica que orquestaron funcionarios nacionales.

Donald Trump, orden&oacute; profundizar controles migratorios y ejecutar expulsiones de USA

Deportados por el ICE desde USA

El Boeing 767-300, la máquina que los traerá al país, pertenece a la empresa Omni Air International chartera de USA contratada especialmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para realizar vuelos de repatriación.

Trascendió que el avión partirá desde Estados Unidos, hará escala en la capital colombiana para seguir luego rumbo al Aeropuerto Internacional de Cofins (CNF), de Belo Horizonte. Por primera vez Omni Air International, que ya hizo vuelos similares a Brasil, seguirá viaje rumbo a Buenos Aires.

