Los datos de empleo de Estados Unidos presionan a la Fed

image Los malos datos del mercado laboral de Estados Unidos, generan mayores expectativas de que la Fed baje la tasa de interés para activar la economía.

El repunte llega en un contexto de gran incertidumbre financiera, agravado por una combinación de factores: emisiones masivas de deuda post-verano, inflación persistente y un retroceso de compradores institucionales tradicionales como fondos de pensiones y aseguradoras, ante el retiro de los bancos centrales de sus políticas de compras de emergencia iniciadas tras la pandemia.

Roger Hallam, director de tasas globales de Vanguard, explicó que la reciente debilidad del mercado de bonos refleja el aumento repentino en la oferta, y la desaparición de un “contexto técnico favorable” que sostenía los precios.

Las internas entre el ejecutivo y la Fed

En paralelo, el panorama político en Estados Unidos añade más presión. Las críticas del presidente Donald Trump hacia la Reserva Federal y sus intentos de influir en la política monetaria reactivaron el temor a un escenario de “dominancia fiscal”, donde las tasas se mantienen artificialmente bajas para contener el costo del servicio de la deuda. La preocupación es que esto alimente la inflación a largo plazo.

image El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona por una baja en las tasas desde hace tiempo.

La diferencia entre los rendimientos de los bonos a 30 y 10 años en Estados Unidos alcanzó 0,7 puntos porcentuales, la mayor brecha desde 2021. Esto refleja una creciente presión sobre la deuda a largo plazo, percibida como más vulnerable ante los desequilibrios fiscales y el deterioro de las expectativas de crecimiento.

El impacto también es político. Una reciente decisión judicial que declaró ilegales varios aranceles impuestos por Trump amenaza con eliminar cientos de miles de millones de dólares en ingresos proyectados, reavivando el debate sobre el déficit fiscal y su sostenibilidad.

En este clima, los analistas coinciden en que los próximos movimientos de la Fed —y la forma en que se preserve su independencia— serán claves para contener el nerviosismo de los mercados y evitar que la volatilidad de los bonos se traduzca en una crisis de mayor envergadura.

