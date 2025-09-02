Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."

En un claro mensaje directo al exconductor de "Intrusos", lo interpeló con una advertencia contundente: "No te olvides, Jorgito, que fuiste el primero en llamarme y me dijo: 'Dejá todo y vení acá que la rompés'". "Yo sé que le gusta mi laburo, pero cuando les conviene", agregó Latorre.

" Eso es lo que no me gusta de Rial, cuando le conviene te subestima, cuando le conviene, te banca", insistió la panelista, pintando un retrato de un profesional que, según su perspectiva, opera con una doble vara.

"Muy fuerte": Jorge Rial sorprendió al contar las amenazas que vivió recientemente

Jorge Rial arrancó la semana contando que recibió amenazas que lo dejaron inquieto y abrieron sospechas sobre la pelea que mantiene con el poder.

En Argentina, algunos autos son tan solo autos; sin embargo, algunos tienen una carga simbólica enorme debido a los acontecimientos históricos oscuros que, lamentablemente, manchan la memoria del país.

En ese sentido, Jorge Rial contó en Radio 10 que se encontró con un Ford Falcon frente a su casa, y la escena no pasó desapercibida: "Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo".

El conductor subrayó que no fue el único sorprendido en la cuadra, y dejó claro que la situación generó alarma entre quienes viven allí: "Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio", explicó. No era un auto cualquiera ni un vecino más que pasaba por la calle.

Para Rial, el Falcon tiene un peso simbólico directo en la política actual: "Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura". Con esa frase, trazó un vínculo entre la historia y el presente, dándole significado a la escena que vivió.

