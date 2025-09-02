Luego de que el Gobierno denunciara espionaje ilegal por la filtración de los audios de Karina Milei y consiguiera una cautelar para frenar nuevas difusiones, Luis Majul disparó sin tapujos contra Jorge Rial quien junto a Mauro Federico fueron los periodistas apuntados por el oficialismo.
SOLIDARIDAD A MARZO
Luis Majul señaló que Jorge Rial se victimizó tras el intento de censura por parte del Gobierno
El periodista Luis Majul en defensa de la medida judicial impuesta por el oficialismo en contra de la libertad de expresión apuntó contra su colega.
Durante la tarde del lunes (01/09) el conductor en medio del pase que hace con Cristina Pérez por la pantalla de LN+ dijo: "Al mismo tiempo hay implicancias políticas. Por ejemplo ya, nuestro colega Jorge Rial, esto va por mi cuenta, se está victimizando. A mi entender".
Sus dichos son en referencia a que previamente el periodista de Radio 10 había dicho en su ciclo radial Argenzuela que había visto estacionado en la puerta de su casa un Fálcon"con un tipo adentro tomando mate" mirándolo fijamente. "El Fálcon es el sinonimo de la represión", había asegurado mediante el micrófono.
Asimismo, posteriormente intentó despegarse un poco de su brutal declaración y el comunicador expresó: "Che, libertad de expresión siempre. Yo, en la discusión, siempre a favor de la libertad de expresión aún contra el más runfla".
El fallido de Luis Majul cuando quiso defender a Karina Milei
Hace algunos días Luis Majul aprovechó su programa de radio en El Observador para salir a apoyar a Karina Milei, luego de que el exfuncionario Diego Spagnuolo afirmara en uno de los audios filtrados que cobraba 3% en coimas.
En primera instancia contó que había hablado con el Presidente quien le dijo: "Mentira que Spagnuolo me dijo algo, porque si me hubiera dicho algo sobre mi hermana yo le hubiera pegado una trompada".
El objetivo del periodista era bajar el impacto de los audios que complican al Gobierno. Pero más tarde lanzó una frase que no pasó desapercibida en las redes sociales.
"Estoy completamente seguro de que mi hermana no es honesta", dijo citando al líder liberario y de inmediato su comentario circuló en redes, generando memes y cuestionamientos sobre la credibilidad del conductor y su intento de defensa al oficialismo.
