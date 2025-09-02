Luis Majul señaló que Jorge Rial se victimizó tras el intento de censura por parte del Gobierno

El fallido de Luis Majul cuando quiso defender a Karina Milei

Hace algunos días Luis Majul aprovechó su programa de radio en El Observador para salir a apoyar a Karina Milei, luego de que el exfuncionario Diego Spagnuolo afirmara en uno de los audios filtrados que cobraba 3% en coimas.

En primera instancia contó que había hablado con el Presidente quien le dijo: "Mentira que Spagnuolo me dijo algo, porque si me hubiera dicho algo sobre mi hermana yo le hubiera pegado una trompada".

El objetivo del periodista era bajar el impacto de los audios que complican al Gobierno. Pero más tarde lanzó una frase que no pasó desapercibida en las redes sociales.

"Estoy completamente seguro de que mi hermana no es honesta", dijo citando al líder liberario y de inmediato su comentario circuló en redes, generando memes y cuestionamientos sobre la credibilidad del conductor y su intento de defensa al oficialismo.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa