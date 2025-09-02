Elecciones 2025: Cuándo se vota en Buenos Aires

¿Qué provincias ya tuvieron elecciones en 2025?

En lo que va del año, varias provincias argentinas ya resolvieron sus comicios locales. Entre ellas se encuentran:

Ciudad de Buenos Aires

Salta

San Luis

Chaco

Jujuy

Misiones

Formosa

Santa Fe

Corrientes

En todos estos distritos ya se eligieron representantes a nivel provincial, en algunos casos coincidiendo con la elección de gobernador, legisladores o autoridades locales. El resto del país deberá esperar a septiembre u octubre para completar el mapa electoral.

¿Qué se vota en las elecciones nacionales 2025?

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, una de las fechas más relevantes del calendario político. Ese día se renovarán 24 bancas del Senado de la Nación y 127 escaños de la Cámara de Diputados.

Se trata de una renovación parcial pero decisiva, ya que puede alterar el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso. El resultado tendrá un impacto directo en la gobernabilidad de los próximos años.

¿Qué provincias definen autoridades locales en simultáneo con las elecciones nacionales?

Algunas provincias decidieron no desdoblar y realizarán sus elecciones locales el mismo día que las nacionales. Entre ellas se destacan Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

Mendoza : elegirá 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, además de cinco representantes nacionales para la Cámara de Diputados.

: elegirá 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales, además de cinco representantes nacionales para la Cámara de Diputados. Catamarca : votará por 21 bancas en la Cámara de Diputados provincial y ocho en el Senado local. A nivel nacional, se renuevan tres asientos en la Cámara de Diputados.

: votará por 21 bancas en la Cámara de Diputados provincial y ocho en el Senado local. A nivel nacional, se renuevan tres asientos en la Cámara de Diputados. La Rioja : definirá 18 bancas en la Legislatura, distribuidas en siete departamentos, y además dos lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

: definirá 18 bancas en la Legislatura, distribuidas en siete departamentos, y además dos lugares en la Cámara de Diputados de la Nación. Santiago del Estero: será una de las provincias con mayor movimiento electoral, ya que elegirá gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, comisionados municipales e intendentes, en simultáneo con las elecciones legislativas nacionales. También definirá tres senadores y tres diputados nacionales.

La provincia de Buenos Aires será, como siempre, el foco de las próximas elecciones legislativas.

El escenario en estas provincias es clave porque, al coincidir los comicios, los votantes decidirán tanto el rumbo local como el nacional en un mismo día.

¿Qué rol tendrá la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025?

Uno de los grandes cambios de estas elecciones será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Esta modalidad busca simplificar el proceso y garantizar que toda la oferta electoral esté disponible para los votantes.

El sistema funciona de la siguiente manera:

Los partidos políticos aparecen en columnas verticales .

. Los cargos a elegir figuran en filas horizontales .

. Junto a cada cargo hay una casilla en blanco para que el elector marque su opción.

De esta manera, el votante puede seleccionar directamente a los candidatos de su preferencia sin necesidad de manipular múltiples boletas partidarias.

¿Habrá distintos modelos de Boleta Única en las elecciones 2025?

Habrán dos modelos de Boleta Única de Papel según la jurisdicción.

En todo el territorio nacional se votará para diputados nacionales.

En la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, también se elegirán senadores nacionales.

Esto implica que la boleta tendrá un diseño adaptado a cada distrito, en función de los cargos que estén en disputa.

¿Por qué son clave las elecciones provinciales frente a las nacionales?

Si bien las elecciones nacionales acaparan la atención mediática y política, las provinciales juegan un rol central en el poder real. En muchos casos, la fuerza política que domine el territorio logra traducir esa hegemonía en representación parlamentaria, tanto local como nacional.

El ejemplo de Buenos Aires es ilustrativo, al ser el distrito con mayor caudal electoral, el resultado de sus comicios puede marcar la tendencia general de la elección nacional. Algo similar ocurre con provincias como Mendoza o Santa Fe, que suelen ser termómetros del humor social.

¿Cómo impacta el calendario electoral en la estrategia de los partidos?

El desdoblamiento o coincidencia de fechas obliga a los partidos a desplegar diferentes tácticas. En distritos como Buenos Aires, donde se vota en septiembre y luego en octubre, las fuerzas políticas deberán sostener la maquinaria electoral durante varias semanas.

En contraste, provincias como Mendoza o Santiago del Estero concentran todo en una sola jornada, lo que implica un esfuerzo más focalizado, pero también de alto riesgo, porque se juegan varios niveles de poder en simultáneo.

