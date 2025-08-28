La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Georgina Amorós y Karra Elejalde, en los roles protagónicos, lideran un elenco que enriquece cada escena. A ellos se suman nombres como Joel Bosqued, Aria Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán, quienes contribuyen creando un universo complejo y creíble, donde cada personaje es una pieza clave del rompecabezas.

image "Segunda muerte", miniserie disponible en Movistar+.

En lo que respecta a las críticas, estas han sido tan variadas como cualquier reseña. Laura Pérez de Vertele, por ejemplo, la define como "Un thriller envolvente con dos protagonistas sobresalientes". Por su parte, en Filmaffinity, se la califica como "un adictivo e intrigante thriller dramático que cumple con nota y a la perfección con lo que cabe pedir y también esperar de una producción de estas características". No obstante, no todas las opiniones son tan favorables. Ángel S. Harguindey, de Diario El País, comenta que "La serie redunda en esa tendencia a situar las tramas en paisajes espectaculares, pero decrece el interés a medida que avanza".

Ahora bien, pese a las opiniones divergentes, la propuesta es clara y directa al corazón del género. Es un thriller que se toma su tiempo para construir un clima opresivo y un misterio tan complejo como las relaciones familiares de la protagonista. Nos invita a adentrarnos en una historia que, al igual que su enigmática sinopsis, nos mantiene en vilo hasta el último momento. Y nos deja con la siguiente pregunta: ¿es realmente el final el que define la calidad de un relato?

