Septiembre ardiente: Los aumentos que van a golpear el bolsillo

Se trata de la actualización anual prevista por la normativa anterior, todavía vigente para los acuerdos que no fueron renovados bajo el nuevo esquema. Para quienes destinan más de un tercio de sus ingresos al pago de la renta, la suba implica un desafío extra en medio de la pérdida del poder adquisitivo.

Aumentos en prepagas: ¿Cuánto subirán las cuotas en septiembre?

Las empresas de medicina privada aplicarán en septiembre un ajuste de entre 1,68% y 1,9%. Si bien el porcentaje parece menor frente a otros incrementos, se acumula a las subas mensuales que el sector viene aplicando desde inicios de año.

Aumentos sin aviso previo: Cómo y dónde reclamar

De esta forma, las cuotas de las prepagas seguirán erosionando los presupuestos familiares, sobre todo en hogares donde la cobertura médica representa uno de los principales gastos fijos.

Aumentos en combustibles: ¿Habrá suba en naftas y gasoil?

Uno de los interrogantes abiertos es el de los combustibles. El Gobierno todavía debe definir si aplicará la actualización de los impuestos a la nafta y al gasoil, postergada durante 2024 y buena parte de 2025.

Si la decisión es avanzar, el impacto sería inmediato con un aumento estimado de más del 15%, un ajuste que además arrastraría a otros precios por el efecto del transporte en la cadena productiva.

Entre tarifas, alquileres, salud y la posibilidad de un fuerte ajuste en combustibles, septiembre se perfila como un mes difícil para el bolsillo de los ciudadanos.

