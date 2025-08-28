El gobierno de Donald Trump alienta ahora restringir la duración de las visas para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y miembros de los medios de comunicación, dentro de una ofensiva más amplia contra la inmigración legal.
CAMBIOS EN PERMANENCIAS
Donald Trump fija más restricciones para estudiantes y periodistas
La norma impone límites más estrictos al tiempo de permanencias en USA para estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio cultural, profesores y periodistas.
La administración quiere imponer límites más estrictos al tiempo de estancia en el país para estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio cultural, profesores y periodistas, para frenar el “ abuso de visas y reforzar la seguridad nacional”.
La iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), señala que
La administración Trump no permitirá que los alumnos extranjeros permanezcan en Estados Unidos más de cuatro años con visas de estudiante.
Además, señala que buscará limitar la estancia en Estados Unidos de periodistas extranjeros a solo 240 días, con la opción de solicitar una extensión a 240 días adicionales.
El organismo informó
Luego consideró
En igual sentido acotó
Norma para periodistas
La legislación establecería el período de admisión inicial para representantes de medios de comunicación extranjeros (que usan la visa I, con una duración de cinco años) hasta 240 días. Los representantes de medios de comunicación extranjeros podrían optar a una extensión de 240 días, pero no mayor que la duración de la actividad o asignación temporal, añadió el DHS.
Esta norma publicada el jueves (28/08) en los registros federales fue evaluada durante la primera presidencia de Trump en 2020, pero retirada por la administración de Joe Biden en 2021.
Más noticias en Urgente24
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran
La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"
Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores