Donald Trump fija más restricciones para estudiantes y periodistas

Además, señala que buscará limitar la estancia en Estados Unidos de periodistas extranjeros a solo 240 días, con la opción de solicitar una extensión a 240 días adicionales.

El organismo informó

La norma que limitará el tiempo que ciertos titulares de visas, incluidos estudiantes extranjeros, pueden permanecer en Estados Unidos. Frenará el abuso de visas y aumentará la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para investigar y supervisar adecuadamente a estas personas

Luego consideró

Durante demasiado tiempo, las administraciones anteriores han permitido que estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanezcan en Estados Unidos prácticamente en forma indefinida, lo que representa riesgos para la seguridad, un gasto incalculable para los contribuyentes y una desventaja para los ciudadanos estadounidenses

En igual sentido acotó

Esta nueva norma propuesta pondría fin a este abuso de una vez por todas al limitar el tiempo que ciertos titulares de visas pueden permanecer en Estados Unidos, lo que aliviaría la carga del gobierno federal para supervisar adecuadamente a los estudiantes extranjeros y su historial

Norma para periodistas

La legislación establecería el período de admisión inicial para representantes de medios de comunicación extranjeros (que usan la visa I, con una duración de cinco años) hasta 240 días. Los representantes de medios de comunicación extranjeros podrían optar a una extensión de 240 días, pero no mayor que la duración de la actividad o asignación temporal, añadió el DHS.

Esta norma publicada el jueves (28/08) en los registros federales fue evaluada durante la primera presidencia de Trump en 2020, pero retirada por la administración de Joe Biden en 2021.

