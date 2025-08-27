Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores

Lo cierto es que las empresas textiles notan muchísimo la baja en el día a día aunque no solo es por Shein o Temu. Los precios de la ropa en Argentina, sobre todo en shoppings, es realmente alta. La opción de ir a la calle Avellaneda en Flores sigue muy vigente, pero lo cierto es que Shein permite la comodidad de estar en casa y hacer una gran compra.

La caída promedio de las empresas es de un 28% según comentó Fundación Protejer. Ocho de cada diez empresas redujeron significativamente sus ventas y lo atribuyen a Shein y el boom de las plataformas chinas.

