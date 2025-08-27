Shein causa estragos en las industrias de todo el mundo pero los consumidores no dejan de comprar en esta plataforma. Argentina se sumó a la ola y quienes se dedican a la industria textil ya están poniendo el grito en el cielo. Por eso mismo quieren impulsar la "ley anti Shein" con Francia como modelo.
¿ADIÓS A LA PLATAFORMA?
Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores
Shein pisa muy fuerte en Argentina y los comerciantes quieren asegurarse de que no sigan ganando terreno. Preparan una ley contra la plataforma china.
La Cámara Argentina de la Indumentaria está haciendo todo lo posible por impulsar una ley en contra de la plataforma Shein. Lo cierto es que la ropa en Argentina cada vez es más costosa y la gente comenzó a importar desde esta plataforma para ahorrar mucho más.
La ley anti Shein en Argentina
Según pudo comentar Ámbito, desde la Cámara Argentina de la Indumentaria quieren lanzar este proyecto con diferentes puntos: controles ambientales, niveles de toxicidad, certificados de origen, cambios arancelarios e impositivos y mucho más. Esto frenaría el boom de Shein en el país.
Fue en junio de este mismo año cuando el parlamento de Francia sancionó esta norma que sin duda se utilizará como modelo en el resto del mundo. Argentina es uno de los países que planea seguir con esta ley anti Shein para intentar frenar su gran avance en la región.
Lo cierto es que las empresas textiles notan muchísimo la baja en el día a día aunque no solo es por Shein o Temu. Los precios de la ropa en Argentina, sobre todo en shoppings, es realmente alta. La opción de ir a la calle Avellaneda en Flores sigue muy vigente, pero lo cierto es que Shein permite la comodidad de estar en casa y hacer una gran compra.
La caída promedio de las empresas es de un 28% según comentó Fundación Protejer. Ocho de cada diez empresas redujeron significativamente sus ventas y lo atribuyen a Shein y el boom de las plataformas chinas.
------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La billetera virtual que llega a Argentina y piensa destronar a Mercado Pago
Chau Shein: la plataforma de Argentina que vende más barato y es furor
Increíble: este supermercado liquida electrodomésticos con 35% de descuento
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina