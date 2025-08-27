"El TMAP fue hasta junio, en agosto el BCRA no compró ni 1 dólar"

Elecciones y el BCRA

Kiguel coincidió con el gobierno de Milei en que las elecciones juegan un papel importante en la tensión económica y que si hay una victoria de LLA habrá distensión, pero no lo considera suficiente: “puede ser que afloje pero hay correcciones que son necesarias”.

“En un país normal no puede ser que tengamos la tasa al 10 y al 80% en un día”, ilustró.

Sobre las perspectivas económicas para lo que resta del año, indicó: “La economía venía de un proceso de desaceleración” antes de la suba de tasas y “hay una tendencia hacia una desaceleración ”.

“Para el resto del año vemos que la economía no crecerá este año o incluso puede haber una pequeña contracción por una política fiscal y monetaria muy contractiva, sumado a la incertidumbre electoral. Vemos un momento de fuerte desaceleración que no sabemos si será recesión ”, completó.

Sobre la suba del Riesgo País por encima de los 800 puntos, Kiguel ironizó con el lema libertarios de “Todo Marcha De Acuerdo al Plan”: “hubo una disrupción, el Todo Marcha Acorde al Plan fue hasta junio, esta turbulencia del dólar y las tasas y este malestar en el sistema financiero no es de acuerdo a lo esperado. Hasta las elecciones lo que parece un hecho es que seguimos con tasas muy altas, con algunas medidas se puede bajar la volatilidad y luego veremos, porque la elección no es una fija que terminará de determinada manera, el gobierno tiene todas las de ganar, pero no es lo mismo ganar 5 a 0 que 1 a 0”.

El Riesgo País “indica cierta preocupación por la situación actual política y de corrupción que no se sabe cómo puede terminar que diluyen el discurso de un gobierno que venía siendo impoluto” pero “empezó a generar preocupación sobre si el gobierno tendrá las mayorías para sacar las reformas estructurales que necesita el país y además no está acumulando reseras, en agosto no compró ni 1 dólar”.

