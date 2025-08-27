Racing en alerta por la noticia que llora Gustavo Costas y festeja Flavio Azzaro.

Santiago Sosa hoy por hoy, es uno de los jugadores con mejor rendimiento en el equipo y llegó en enero de 2024.

Otros de los jugadores que llegó a inicios del año pasado, fue Marco Di Cesare. El ex Argentinos Juniors, tuvo un buen año y fue un pilar fundamental en la obtención de la Copa Sudamericana 2024.

El marcador central no está atravesando su mejor momento y según confirman, es pretendido por Santos de Brasil.

El periodista especializado en mercado de pases, Germán García Grova, confirmó: "Racing negocia con Santos por Marco Di Cesare Pretende US$6.5M por el 70%, los ofrecen US$4M. El 30% es de AAAJ Además, el club solicita avales bancarios para la operación".

Cabe recordar que en el último mercado de pases, la Academia se hizo de los servicios de Franco Pardo y Marcos Rojo, seguramente a sabiendas de que podía desprenderse de un defensor central.

Flavio Azzaro es uno de los que en el último tiempo, viene marcando un bajón futbolístico tanto en Di Cesare como en García Basso (otro de los refuerzos de Costas).

Las dos caras de Racing Club

Gustavo Costas le ha impreso una faceta copera a Racing Club y lo llevó a ganar la Copa Sudamericana en 2024 y la Recopa en 2025.

Este año, la Academia ya está en cuartos de final de Copa Libertadores (donde enfrentará a Vélez) y busca quedarse con la competencia más importante a nivel continental.

De igual manera, no hay que dejar pasar lo que pasa en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Costas están anteúltimos en la zona A y en la tabla anual, en estos momentos están fuera de la clasificación a copas.

El mismo Bruno Zuculini se dio cuenta de esto luego del 1-4 ante Argentinos Juniors: " en el torneo local nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina", declaró.

El próximo partido de Racing, será el domingo 31 de agosto desde las 21:15 en el Cilindro de Avellaneda.

