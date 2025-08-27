El capitán de la Universidad de Chile y ex futbolista de Racing -que inlcuso fue figura en aquel clásico de Avellaneda de 2020 en el que La Academia quedó con 9 jugadores-, Marcelo Díaz, fustigó a todo Independiente y a su presidente, Néstor Grindetti, luego de la horrorosa jornada vivida el pasado miércoles 20 de agosto.
Marcelo Díaz, ex Racing y actual Universidad de Chile, se la pudrió a Independiente
El experimentado volante central, Marcelo Díaz, cargó con dureza contra Independiente luego del escándalo entre el Rojo y la Universidad de Chile.
Pasaron exactamente siete días desde la catástrofe sucedida en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Reina la incertidumbre porque la Conmebol no se ha expedido de manera oficial en el caso. El Comité Disciplinario se encuentra en una etapa de recolección de pruebas para tomar una determinación en el caso.
Independiente, por su parte, resolvió, post identificación gracias a cámaras y mecanismos de vigilancia, la expulsión de 25 hinchas por el salvajismo ejercido en las tribunas.
Néstor Grindetti prepara un descargo ante la Conmebol
Según se conoció, cercano a las 12:30 horas de este miércoles 27 de agosto, Independiente hará público un descargo en el que se explicará y describirá los alcances de los descargos y la defensa "en función de los intereses" de la institución.
Desde este mediodía, en la sala de prensa, se hará público el mencionado descargo pero se adelantó que no se admitirán preguntas por parte de los medios y periodistas acreditados.
Vale marcar que el abogado de la U. de Chile, José Ramón Correa, buscó marcarle la cancha a la Confederación que regula el fútbol en Sudamérica:
Marcelo Díaz, contra todo Independiente
El capitán de la Universidad de Chile ya había saltado con los tapones de punta días atrás contra el máximo dirigente del Rey de Copas, luego de que este viajara de urgencia a Paraguay para hacer su descargo sobre los hechos. Ahora, volvió a expresar su descontento en una conferencia de prensa por cierta desconsideración y falta de empatía.
"No hemos tenido contacto con nadie de Independiente. He visto algunas publicaciones de ellos, especialmente de los chilenos que juegan en ese club, y claramente hacen hincapié a lo humano, a la salud, a que esto no puede volver a ocurrir, así que es contradictorio el mensaje del club: algunos se preocupan por la parte deportiva; los más importantes, que son los jugadores porque están adentro de la cancha, velan siempre por el bienestar de todos y la salud de las personas", manifestó.
Y fue más allá: "No nos sentimos clasificados por ningún motivo. Yo, en lo personal, prefiero pensar que se va a decidir en la CONMEBOL y lo que sea va a estar bien. Para eso tenemos a nuestra gente que está peleando, pero yo prefiero no hacerme ninguna ilusión al respecto", aseguró el mediocampista.
Además, acotó: "Sí estábamos ganando la llave, por nuestra victoria en la ida y porque en la vuelta estábamos empatando, deportivamente estábamos muchísimo mejor pero lamentablemente no pudimos terminar el partido, que seguramente lo hubiéramos ganado".
