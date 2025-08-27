Marcelo Díaz, ex Racing y actual Universidad de Chile, se la pudrió a Independiente

Desde este mediodía, en la sala de prensa, se hará público el mencionado descargo pero se adelantó que no se admitirán preguntas por parte de los medios y periodistas acreditados.

Vale marcar que el abogado de la U. de Chile, José Ramón Correa, buscó marcarle la cancha a la Confederación que regula el fútbol en Sudamérica:

No quiero entrar en el fondo porque los equipos legales están trabajando, pero la U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador No quiero entrar en el fondo porque los equipos legales están trabajando, pero la U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador

Marcelo Díaz, contra todo Independiente

El capitán de la Universidad de Chile ya había saltado con los tapones de punta días atrás contra el máximo dirigente del Rey de Copas, luego de que este viajara de urgencia a Paraguay para hacer su descargo sobre los hechos. Ahora, volvió a expresar su descontento en una conferencia de prensa por cierta desconsideración y falta de empatía.

"No hemos tenido contacto con nadie de Independiente. He visto algunas publicaciones de ellos, especialmente de los chilenos que juegan en ese club, y claramente hacen hincapié a lo humano, a la salud, a que esto no puede volver a ocurrir, así que es contradictorio el mensaje del club: algunos se preocupan por la parte deportiva; los más importantes, que son los jugadores porque están adentro de la cancha, velan siempre por el bienestar de todos y la salud de las personas", manifestó.

image

Y fue más allá: "No nos sentimos clasificados por ningún motivo. Yo, en lo personal, prefiero pensar que se va a decidir en la CONMEBOL y lo que sea va a estar bien. Para eso tenemos a nuestra gente que está peleando, pero yo prefiero no hacerme ninguna ilusión al respecto", aseguró el mediocampista.

Además, acotó: "Sí estábamos ganando la llave, por nuestra victoria en la ida y porque en la vuelta estábamos empatando, deportivamente estábamos muchísimo mejor pero lamentablemente no pudimos terminar el partido, que seguramente lo hubiéramos ganado".

image 9/2/2020: Marcelo Díaz festeja su gol a Independiente en el clásico con un Racing que jugaba con 9 jugadores por las expulsiones de Gabriel Arias y Leonardo Sigali.

Leé más de Golazo24

Grindetti mostrará el descargo ante la Conmebol y el fiscal dice que se apuró con el comunicado

Desesperado por que lo llamen, Navarro Montoya volvió a candidatearse a Boca

Más tensión en San Lorenzo: Fuerte lo que dicen sobre la barra y los jugadores

Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Nacho Fernández

Festeja TyC Sports por lo que dicen sobre Javier Milei y la TV Pública