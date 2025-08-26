Independiente sale a la búsqueda de socios e hinchas para zafar de la Conmebol

Independiente advirtió su interés por escuchar los testimonios en la “noche de terror” en Avellaneda y afirmó en el comunicado divulgado en sus cuentas oficiales que se estará comunicado con los mensajes recibidos a fin de “brindarles asesoría legal y contención”.

“Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto”, reza el escrito del club, que resaltó la importancia de estar “todos juntos” en este duro momento para la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1960135445683056677?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960135445683056677%7Ctwgr%5Eb16cd04179b24d91b090ccd611372d7f1f414ddc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BQSByYcOteiBkZSBsb3MgaGVjaG9zIGRlIHZpb2xlbmNpYSBxdWUgc2Ugdml2aWVyb24gZW4gZWwgRXN0YWRpbyBMaWJlcnRhZG9yZXMgZGUgQW3DqXJpY2EgLSBSaWNhcmRvIEVucmlxdWUgQm9jaGluaSBlbCBwYXNhZG8gbWnDqXJjb2xlcyAyMCBkZSBhZ29zdG8sIGRlc2RlIGVsIENsdWIgQXRsw6l0aWNvIEluZGVwZW5kaWVudGUgbm9zIHB1c2ltb3MgZW4gY29udGFjdG8gY29uIGxvcyBzb2Npb3MgeSBzb2NpYXMgcXVlIGVzdHV2aWVyb24gcHJlc2VudGVzIGVuIGxhIHRyaWJ1bmEgUGF2b25p4oCmIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9jUWdwdDR5cnhQIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vY1FncHQ0eXJ4UDwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBDLiBBLiBJbmRlcGVuZGllbnRlIChASW5kZXBlbmRpZW50ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRlcGVuZGllbnRlL3N0YXR1cy8xOTYwMTM1NDQ1NjgzMDU2Njc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyNiwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D001e42b7c58196d1baa4dea663dc8112s%3D97b37f8bf785eda80f5b3be7f58c14f9&partner=&hide_thread=false A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni… pic.twitter.com/cQgpt4yrxP — C. A. Independiente (@Independiente) August 26, 2025

Independiente afirmó tener 25 barrabravas identificados

Independiente informó a través de un comunicado de prensa emitido este último domingo 24/08 que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile.

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia”, y que “las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

INDEPENDIENTESALEALABUSQUEDADESOCIOSEHINCHAPARAZAFARDELACONMEBOLFOTO3 Independiente busca evitar un fuerte castigo de la Conmebol y salió a entrevistar a sus socios e hinchas tras los incidentes ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Independiente prometió colaborar con la justicia

Desde el ‘Rojo’ prometieron una colaboración total con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Además, el club anunció que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

El vídeo de Independiente que trata de explicar lo ocurrido en el Libertadores de América

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, Independiente publicó un vídeo explicando qué pasó y expresando su repudio ante los hechos.

“El 20 de agosto quedará como una de las jornadas más tristes del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”, fueron las palabras que dejó el Rojo al momento de publicar este fragmento audiovisual.

Un collage de imágenes y videos de todo tipo ilustran una voz en off que narra lo acontecido desde el primer minuto, con una clara intención de destacar que “los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó”.

Además, se pone en evidencia la violencia que han sufrido los simpatizantes argentinos en varias canchas del fútbol sudamericano, incluyendo un recordado episodio en un Brasil vs. Argentina.

También se señala que algunos simpatizantes de Independiente participaron en los disturbios, donde se advierte que “responder con la misma moneda no puede ser una opción”.

Por último, pero no menos importante, hicieron hincapié en que están trabajando para identificar a los responsables y aplicarles severas sentencias, y cerraron el video con un llamado a la reflexión para que esto no vuelva a repetirse.

La fuerte advertencia de Alianza Lima

Por otra parte, el presidente de Alianza Lima de Perú, Jorge Zúñiga, explicó como continuará la situación y advirtió por una posible resolución de la CONMEBOL.

“El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la CONMEBOL va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”, explicó el directivo.

Zúñiga remarcó que, según las primeras imputaciones, la U de Chile habría sido señalada como la iniciadora de los incidentes, lo que derivó en la reacción de los hinchas argentinos y desembocó en la tragedia dentro del estadio. Para el dirigente, esta imputación será clave en el análisis que realice la CONMEBOL en los próximos días.

En ese sentido, el dirigente de “Los Blanquiazules” planteó que una posible decisión de adjudicarle los puntos al conjunto chileno podría sentar un precedente muy delicado en la historia de las competiciones sudamericanas.

“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la CONMEBOL es difícil”, sentenció Zúñiga.

APREVIDE suspende Independiente–Platense por los incidentes

El partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Clausura 2025 entre Independiente y Platense, que debía jugarse este último domingo 24/08 a las 20:30 en el estadio Libertadores de América, fue oficialmente suspendido por decisión de la autoridad de seguridad APREVIDE.

La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio.

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del ‘Rojo’ como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se sentenció que la fecha del encuentro debía cambiar.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.

De todas formas, el partido podría disputarse en dos semanas. Aunque no es información oficial, y todavía no se terminó de determinar, se podría aprovechar la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.

La suspensión del partido Independiente ante Universidad de Chile

Independiente igualaba 1-1 ante U. de Chile, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América.

El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27’, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.

Con este resultado, los de Avellaneda se estaban quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global). Sin embargo, el encuentro fue suspendido en el segundo tiempo por los incidentes en el estadio.

En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo lo Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

Más notas de Golazo24

Los hinchas de Boca no entrarán: Orden de la Aprevide en el duelo ante Aldosivi

Chiqui Tapia nuevamente bajo la lupa por Rosario Central de Ángel Di María

San Lorenzo de luto por la muerte de Santiago Guzmán Zanni

Contradicciones en el periodismo de Boca: ¿No se retira del mercado de pases?

El Pollo Vignolo no cree en la recuperación de Boca y pidió sacar a Barinaga

Otra marcha en contra de Andrés Fassi: cuándo y dónde será