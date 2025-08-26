China y la apuesta los autos eléctricos: Más puntos de carga que surtidores

China al frente en la fabricación de autos

Para China, la electrificación de los coches fue una oportunidad de tomar la posta en la industria automotriz. El país asiático se volcó de lleno en esa propuesta y logró, durante el 2024, ser el mayor fabricante del mundo a nivel vehicular.

En ese sentido, la Asociación Internacional de Constructores de Automóviles estimó que durante el año pasado se fabricaron al menos 92,5 millones de unidades. De ese total, China se quedó con la porción mayor de 31,28 millones de vehículos, lo que implica un tercio de la producción mundial y la superación de su rival directo Estados Unidos.

En buena parte, ese liderazgo estuvo explicado por un fuerte nivel de consumo interno. Dentro del mercado chino, la industria automotriz colocó más de 17 millones de unidades, lo que explica la notable expansión apalancada en un consumo subsidiado directamente por el Estado chino.

Para Estados Unidos, histórico líder de la antigua industria automotriz, el segundo lugar quedó lejos. Con poco más de 10,56 millones de unidades fabricadas, quedó poco más de tres escalones por debajo de la producción china.

El podio se cerró con Japón. La isla asiática logró producir poco más de 8 millones de vehículos mientras todavía se debate la transición eléctrica entre las principales marcas que fabrican en ese país.

Autos chinos llegan a Argentina

Los últimos meses, el mercado local experimentó un “boom” de autos chinos. Tanto eléctricos como térmicos, los coches llegaron gracias a una tendencia a la apertura de importaciones y altos precios de las ofertas nacionales, que dejaron en un lugar muy atractivo a los vehículos chinos.

Uno de los desembarcos más esperados que se producirá en las próximas semanas es el de la marca china BYD. A través de importadores locales, la gigante automotriz llegará al país con una red de concesionarias para empezar a introducir su oferta híbrida y eléctrica.

De momento, el fenómeno de los autos eléctricos no tiene proyectos concretos de desarrollo de infraestructura en Argentina. Algo que supone un verdadero desafío para los consumidores.

