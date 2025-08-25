La Libertad Avanza (LLA) presentó oficialmente en Junín a los 20 candidatos a diputados nacionales de Milei por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.
LA PRENSA... AFUERA!!!
Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"
El lapsus de Javier Milei se dio en un clima de tensión por el escándalo de coimas en la ANDIS. No hizo referencias directas a ese tema. No ingresó la prensa.
"La Libertad Avanza o Argentina retrocede" fue una de las principales frases que dejó.
A continuación, denunció:
Luego, pidió un agradecimiento especial de los asistentes a su hermana Karina, quien también habló pero no se refirió al escándalo que la tiene como protagonista.
"Por organizar el partido a nivel nacional. Gracias Jefe".
Coimas, de eso no se habla
La única referencia elíptica fue la siguiente: “si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente. El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada",
“ Hay que ir a votar porque si no vamos gana el aparato. Quieren que los argentinos de bien se queden en su casa, para poder ganar la elección. Todos ellos votarán en defensa de sus curros. Hay que sufragar para defenderse en las urnas, es un acto de defensa propia”.