Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"

"Por organizar el partido a nivel nacional. Gracias Jefe".

Coimas, de eso no se habla

La única referencia elíptica fue la siguiente: “si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente. El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada",

No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible. Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar provincia de Buenos Aires vamos a clavarles el último clavo del cajón. No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible. Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar provincia de Buenos Aires vamos a clavarles el último clavo del cajón.

“ Hay que ir a votar porque si no vamos gana el aparato. Quieren que los argentinos de bien se queden en su casa, para poder ganar la elección. Todos ellos votarán en defensa de sus curros. Hay que sufragar para defenderse en las urnas, es un acto de defensa propia”.