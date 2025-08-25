Nicolás Poggi: El periodista argentino que convertirá su novela debut en un cortometraje

—Frank Herbert es un maestro. También fue periodista, como yo. Pero mi búsqueda es la de una escritura breve, con oraciones cortantes. Cada metáfora debía tener su peso propio. Buscaba una prosa casi robótica, un eco de lo que sucede en el libro.

image El día de los drones sigue a un periodista apático que descubre una extraña afección: la carne comienza a mezclarse con la tecnología. Lo que parecen casos aislados se convierte en una emergencia incontrolable que sacude la vida de la ciudad. Mientras investiga, el protagonista duda incluso de su propia salud.

—¿Quiénes son tus influencias?

—Mi tríada sagrada: Bradbury, Asimov y Philip K. Dick. Mi viaje empezó con Asimov y "Yo, Robot", que me cautivó. Del cine, siempre estuvieron John Carpenter y David Cronenberg. Mi libro tiene una conexión tan fuerte con Cronenberg que a veces digo que es una novela "medio Cronenberg".

Una sonrisa se dibuja en su rostro. La referencia al director canadiense lo entusiasma visiblemente.

—¿Por qué elegiste la ciencia ficción?

—Mi fascinación se reavivó durante mi trabajo nocturno en la redacción. En esa soledad reconecté con un género que había amado de pibe. Esa reconexión me llevó a leer a los clásicos: Bradbury, Asimov, Lem y Philip K. Dick. Pero otra influencia crucial es la ciencia ficción de clase B, los libros olvidados de las mesas de saldos. Mi sueño más profundo es que algún día mi libro termine en una de esas mesas.

Adaptación en camino y futuros proyectos

—Contame sobre la adaptación a cortometraje.

—Fue un destello, un sueño hecho realidad. Participé en UltraTumba Podcast y cuando terminó el episodio les comenté sobre la novela. Sin pedírselo, la compraron, la leyeron y les fascinó. Nos asociamos para producir el cortometraje. No es una adaptación fiel, sino libre. El guion toma el mismo conflicto, pero lo lleva hacia el terror y el slasher. Se rodará en septiembre y esperamos tenerlo listo para fin de año, con la idea de presentarlo en festivales como el de Buenos Aires Rojo Sangre.

Sus manos se mueven mientras habla del proyecto cinematográfico. La emoción es genuina. Por cierto, UltraTumba Podcast está más que recomendado a todo amante del terror y del cine en general: una cita auditiva imperdible.

Embed - FRIGHT NIGHT y THE LOST BOYS junto a Nico Poggi

—¿Te adherís a alguna rutina de escritura, como Stephen King con sus palabras diarias?

—Mi proceso es más un viaje de objetivos que de cantidad. No cuento palabras, me enfoco en completar sucesos o capítulos. Lo escribo por partes, en momentos diferentes, y cada cambio se refleja en el texto.

—¿Qué proyectos tenés en el horizonte?

—Con tantas ocupaciones, mi mayor desafío es encontrar tiempo para escribir. Tengo dos proyectos: un libro de cuentos y una novela vampírica. El libro de cuentos es un homenaje a la cultura pop de mi infancia, con referencias a los cómics, la música y autores como Stephen King. La novela será una obra de más de mil páginas, una epopeya que narre la vida de un vampiro en Argentina a lo largo de los años. Es un desafío enorme, pero la aventura de crear siempre vale la pena.

image No hay combustible más poderoso que la buena ciencia ficción para encender a los monstruos y a los príncipes que duermen en lo profundo del inconsciente.

Poggi se recuesta en su silla. En sus ojos brilla la misma fascinación que debió sentir durante aquellas noches solitarias en la redacción, cuando redescubrió el género que lo cautivó de niño. Ahora, con "El día de los drones" en librerías y su adaptación en camino, ese periodista que se convirtió en escritor sabe que apenas está empezando.

