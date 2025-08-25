Tamara Pettinato decidió jugársela toda. Después de desaparecer del mapa televisivo tras el episodio que marcó su carrera a fuego, la hija del icónico Roberto Pettinato reaparece con una estrategia que pocos esperaban: convertir su mayor vergüenza en su nueva carta de presentación.
"UN HORROR QUE SE LLAME ASÍ"
Tamara Pettinato no supera a Alberto Fernández: Qué nombre eligió para su nuevo programa
Tamara Pettinato vuelve a El Nueve con un programa propio, eligió un nombre que recuerda el escándalo con Alberto Fernández y varios conductores la repudiaron.
La decisión de regresar a la pantalla chica no llegó de casualidad. Mientras muchos apostaban a que su figura quedaría sepultada para siempre bajo el peso de aquel video que la mostró en la Casa Rosada durante la pandemia, Tamara eligió el camino contrario: enfrentar lo que otros habrían tratado de borrar del mapa. Su nuevo programa en El Nueve, bautizado "Decime algo lindo", constituye una jugada audaz que parece combinar provocación pura con inteligencia mediática.
Durante su aparición en "Sálvese Quien Pueda", la famosa no esquivó el bulto, sino que explicó su decisión, subrayando: si la gente no para de usar esa frase en redes sociales para referirse a ella, ¿por qué no adueñársela definitivamente?
Qué formato tendrá el nuevo ciclo de Támara Pettinato
El formato del programa promete ser explosivo. Durante dos meses, hasta las próximas elecciones, Tamara se dedicará a entrevistar candidatos políticos. La producción será responsable de conseguir los invitados, aunque la pregunta del millón surgió inevitablemente: ¿estará Alberto Fernández entre los entrevistados? Su respuesta, cargada de picardía, dejó más dudas que certezas: "En privado te cuento si me escribió Alberto".
Yanina Latorre y Beto Casella opinan sobre la vuelta de Pettinato
Sin embargo, no todos celebran este regreso. Las reacciones no se hicieron esperar y llegaron con la contundencia habitual del medio. Yanina Latorre, conductora de "SQP", disparó sin piedad: "¿Qué va a hacer? Jugar con una copita a ver a quién se levanta. Primero, recordemos que cuando le pasó lo de Alberto no daba notas, no frenaba. Lo que pasa es que ahora la dio vuelta, pero la frase no es feliz".
"Vuelve a la televisión para joder a Beto Casella porque él no la quiso tener más en su panel. Ella criticó mucho a canal Nueve, es rarísimo, se toma todo en joda. Me parece un horror que se llame así el programa", concluyó diciendo.
Por su parte, Beto Casella ofreció una mirada más mesurada pero igualmente tajante sobre esta decisión. "Es lo último que me hubiera esperado, no porque no se lo merezca, que se la convoque como conductora de un programa. Yo no tengo nada contra Tamara, pero cualquier título que remita a ese episodio, la perjudica", manifestó el conductor de Bendita TV, evidenciando una preocupación genuina por las consecuencias de esta estrategia.
Ahora bien, en un medio donde la memoria es frágil, pero el morbo eterno, apostar por la polémica como estrategia puede resultar la jugada más inteligente o la más autodestructiva. Como siempre, solo el tiempo, y la audiencia, tendrán la última palabra.
