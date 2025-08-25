Tamara Pettinato no supera a Alberto Fernández: Qué nombre eligió para su nuevo programa

"Vuelve a la televisión para joder a Beto Casella porque él no la quiso tener más en su panel. Ella criticó mucho a canal Nueve, es rarísimo, se toma todo en joda. Me parece un horror que se llame así el programa", concluyó diciendo.

Por su parte, Beto Casella ofreció una mirada más mesurada pero igualmente tajante sobre esta decisión. "Es lo último que me hubiera esperado, no porque no se lo merezca, que se la convoque como conductora de un programa. Yo no tengo nada contra Tamara, pero cualquier título que remita a ese episodio, la perjudica", manifestó el conductor de Bendita TV, evidenciando una preocupación genuina por las consecuencias de esta estrategia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1959021746687709216?t=iyl2P1MFF4SzTumvppX7cA&s=03&partner=&hide_thread=false EL NUEVO PROGRAMA DE TAMARA PETTINATO: UN GUIÑO AL ESCÁNDALO EN CASA ROSADA



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/Avq5UcA7MU — América TV (@AmericaTV) August 22, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

Ahora bien, en un medio donde la memoria es frágil, pero el morbo eterno, apostar por la polémica como estrategia puede resultar la jugada más inteligente o la más autodestructiva. Como siempre, solo el tiempo, y la audiencia, tendrán la última palabra.

