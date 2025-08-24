Las camperas volvieron a captar la atención de los argentinos, esta vez no en pasarelas ni en vitrinas de lujo, sino en los pasillos de los supermercados. Con un invierno que parece desdibujarse ante los primeros destellos de temperaturas más templadas, los hipermercados encontraron el momento justo para dar inicio a sus liquidaciones de ropa de abrigo, y Coto no fue la excepción.
¡DE NO CREER!
Supermercado enloquece y liquida camperas a precios extremadamente bajos
Supermercado liquida camperas, tapados y chalecos a precios increíbles. Hasta cuándo podés aprovechar la promoción.
Aprovechando la ocasión, la cadena lanzó descuentos que, según los especialistas en redes, resultan irresistibles. Para acompañar la movida, una influencer reconocida por sus tips de ahorro se acercó a uno de los locales para mostrar lo que muchos consideran una oportunidad de oro.
Martina, conocida en Instagram como la @jefadelahorro, compartió con sus más de 700 mil seguidores un reel en el que destacó la promoción vigente hasta el 28 de agosto. Con un entusiasmo contagioso, comenzó su video anunciando: "Liquidan todas las camperas en Coto y tenés hasta 50% de descuento". Desde chalecos inflables a $20.000, tapados de dama por $40.000, parkas por menos de $25.000 y camperas inflables de diversos colores por $20.500, la influencer no dejó detalle sin mostrar, acercando a sus seguidores una guía práctica para aprovechar la liquidación antes de que termine.
"La verdad que superabrigadas, así que si estás buscando para algún viaje o para guardar para el año que viene, ya sabés", concluyó Marti, brindando una recomendación directa sobre la utilidad y calidad de las prendas.
Camperas en oferta: la liquidación que todos esperaban
Ahora bien, la interacción con los usuarios no se limitó al reel. En los comentarios, Martina respondió consultas frecuentes, aclarando que la promoción estaba disponible en todos hipermercados de la cadena, y detalló que su visita fue al que se encuentra frente al Abasto Shopping, ubicado en Agüero 616, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cual abre de domingos a viernes de 8:30 a 21:00 hs y los sábados de 8:30 a 21:30 hs.
Más allá de la cifra y la estética de las prendas, la repercusión en redes evidencia un interés real de los consumidores por opciones accesibles sin resignar calidad. Según los comentarios de quienes ya compraron, ropa en este tipo de supermercados ofrece resistencia y abrigo, elementos fundamentales para quienes planean viajes de invierno o buscan adelantarse a la temporada siguiente. Además, la posibilidad de acceder a financiación agrega un atractivo adicional. Como se deja entrever en algunos carteles del video, la compra podría pagarse hasta en seis cuotas sin interés, aunque la recomendación es verificarlo directamente en el local.
En definitiva, la liquidación de invierno de Coto no solo refleja un movimiento comercial, sino también un fenómeno en el que las redes sociales, los influencers y la planificación del consumidor se entrelazan para redefinir la experiencia de compra. Para quienes aún dudan, esta puede ser la oportunidad de conseguir camperas de calidad a precios que invitan a aprovechar sin demoras. El invierno puede estar terminando, pero las oportunidades de ahorro recién comienzan.
