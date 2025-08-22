Eliminatorias UEFA: Noruega provoca, Israel responde

A todo esto, hay que sumarle que los noruegos con Erling Haaland a la cabeza, podría sellar su clasificación al Mundial en el partido con Israel. Los locales jugaron 4 partidos y mandan con puntaje perfecto, 12 puntos, mientras que el segundo, pero con un partido menos y solo 6 puntos es Israel. Si se dan un par de resultados, incluidos algunos de Italia, los noruegos podrían marcar su boleto al Mundial en el polémico partido con Israel.

Los pedidos de alto al fuego en Gaza desde el fútbol

Desde que el PSG extendiera una pancarta con la escritura “Detengan el genocidio en Gaza” en plena final de Champions League ante Inter, los pedidos y muestras públicas se han multiplicado. Inclusive hasta la UEFA parece haberle mandado un mensaje a Israel.

En la final de la Supercopa de Europa la UEFA extendió dos banderas sin destinatario pero que muchos dan por hecho que fue para Israel. En una de las banderas decía “Dejen de matar niños” y en la otra “Dejen de matar civiles”.

Además, en algunos partidos de playoffs de la fase previa de Champions League de esta semana se vieron banderas en apoyo a Palestina y Gaza, siempre desde los hinchas y no desde los clubes.

Para darse una idea de hasta donde llegó este reclamo la Asociación Italiana de Técnicos de Fútbol (AIAC) envió una carta a la Federación Italiana (FIGC) pidiendo que se la eleve a FIFA y UEFA donde reclaman por la suspensión de Israel de forma indefinida, algo parecido a lo que pasó con Ucrania.

Lo cierto es que es mentira que el fútbol no se involucra en la política y en los conflictos civiles, desde la Primera Guerra Mundial, hasta el conflicto de Gaza, pasando por la Guerra de Malvinas, el fútbol y la política siempre estuvieron involucrados entre sí.

