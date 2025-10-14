urgente24
Mercado Pago explota con 30% de descuento y 12 cuotas en marcas top

La billetera virtual Mercado Pago ofrece los mejores descuentos en distintas marcas de indumentaria, calzado y belleza. Ideal para aprovecharlo.

14 de octubre de 2025 - 13:32
Mercado Pago lanzó descuentos que están arrasando.

Mercado Pago está arrasando con sus mejores descuentos para aprovechar y hacer un buen regalo en este Día de la Madre. Las mejores marcas de indumentaria, calzado y belleza se unen para ofrecer promociones espectaculares en esta billetera virtual que vas a agradecer muchísimo.

Si tenés pensado hacer compras pero no querés gastar demasiado, entonces no dudes en chequear los descuentos que ofrece Mercado Pago para estas fechas. Lo mejor es que vas a poder acceder a promociones espectaculares en marcas top que tienen mucha calidad.

image
Los mejores descuentos de Mercado Pago para ahorrar a lo grande.

Mercado Pago arrasa con descuentos imperdibles

A propósito del Día de la Madre, Mercado Pago lanzó hasta 30% de descuento en muchas marcas y también 12 cuotas sin interés. Vas a tener opciones como Adidas, La Martina, Open Sports, Selú, Yagmour, Juanita Jo, Perfumerie, Pigmento y muchísimas marcas más.

Depende la marca que elijas, vas a poder tener descuentos o cuotas sin interés. Ideal para regalar o también regalarse prendas de calidad sin pagar una fortuna. Lo mejor es que en la billetera virtual tenés toda la información para asegurarte de cómo acceder a las promociones.

A la hora de pagar lo hacés directamente desde la billetera virtual con dinero en cuenta o bien con las cuotas sin interés de la tarjeta de Mercado Pago. Un lanzamiento espectacular donde vas a poder ahorrar a lo grande en muchos rubros.

