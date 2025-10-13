Buenos Aires tiene muchos outlet de marcas de primer nivel pero con descuentos espectaculares para aprovechar. Un lugar en donde vas a encontrar mucha variedad de prendas y calzado a precios especiales y en donde el bolsillo no va a sufrir tanto.
MUCHOS DESCUENTOS
El outlet de Buenos Aires que arrasa con ropa de marca a precios únicos
Este outlet de Buenos Aires se convirtió en uno de los más visitados por tener ropa de marca a precios que nadie puede creer.
Si tenés pensado renovar el placard pero no querés que tu bolsillo sufra, entonces podés darte una vuelta por este outlet que vende ropa de muy buena calidad a precios accesibles. Vas a poder tener una amplia selección de prendas a un valor casi imposible.
El outlet de Buenos Aires que la rompe con sus precios
Distrito Arcos es uno de los centros comerciales con outlet que más visitas obtiene en Buenos Aires. Tiene muchas marcas de primer nivel y algunas de ellas son sumamente aclamadas por los clientes. Hablamos de Adidas, Nike y Puma. Justamente las tres de indumentaria deportiva.
En estos outlet vas a poder encontrar calzado y prendas a precios mucho menores que en un local tradicional. Hay descuentos que van desde el 20 hasta el 50% de ahorro dependiendo del modelo de la indumentaria o las zapatillas que elijas.
Podés conseguir calzado desde $60.000 y acceder a cuotas sin interés. La financiación es hasta seis, pero también va a depender del monto que gastes y el banco que tengas. Nike, por su parte, tiene algunas prendas seleccionadas en 3x2 ideal para ir con amigos o familia y hacer una buena compra.
----------------------------
