Un shopping nuevo arriba a una localidad de Buenos Aires donde todos están como locos por la apertura de este centro comercial. El mismo va a contar con una buena oferta gastronómica y también muchísimas propuestas de indumentaria para todos los gustos, además de descuentos por la inauguración.
NOVEDADES
El nuevo shopping de Buenos Aires que todos quieren visitar y causa furor
Un nuevo shopping abre sus puertas en Buenos Aires con muchas propuestas gastronómicas y también marcas de primer nivel. Imperdible y muy aclamado.
Después de un año de obras y una inversión que ascendió a los 6 millones de dólares, una localidad de Buenos Aires tendrá su primer shopping y los vecinos están muy entusiasmados. Esto causará muchísimo movimiento en la zona, además de puestos de empleo y nuevos lugares para disfrutar.
El nuevo shopping en Buenos Aires que causa furor
Bella Vista, en el partido de San Miguel, se prepara para la apertura de un nuevo shopping. El mismo se llamará Bella Vista Plaza y va a ser el primero en la zona. Esto va a ser todo un furor para los vecinos de la zona y también los alrededores.
Con una propuesta de vanguardia, este shopping va a combinar espacios verdes con arquitectura moderna. De esta manera tendrá varias propuestas gastronómicas y 16 locales comerciales de indumentaria, calzado y demás. Hoy en día hay cerrados acuerdos con heladerías, café-restó, dietética, tiendas de tecnología, inmobiliaria, agencia de viajes y más.
Se prevé que este shopping abra sus puertas a finales de octubre. De esta manera se pondrá en funcionamiento meses antes de Navidad y las fiestas donde seguramente la afluencia de gente será muy grande. Una propuesta que ya tiene a todos expectantes.
