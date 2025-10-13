Mirtha Legrand tuvo una noche bastante caliente en su programa de El Trece, ya que el tema político en Argentina fue el centro de la mesa. La conductora se refirió al show que brindó el presidente Javier Milei en el Movistar Arena y se generó un debate que causó muchísima repercusión.
UNA MESA CALIENTE
Mirtha Legrand arruinó como nunca a Javier Milei y lo tildó de "papelón"
La conductora Mirtha Legrand se refirió a Javier Milei y al show que brindó la semana pasada. Sin ánimos de callarse, le dijo de todo.
La pluralidad de voces en la mesa de Mirtha Legrand genera debates muy intensos y varios exponen sus opiniones sin ningún tipo de tapujo. En primer lugar la famosa conductora sacó el tema del show del presidente de Argentina en el Movistar Arena y eso llevó a un ida y vuelta sumamente acalorado.
Mirtha Legrand hundió a Javier Milei
Al respecto del show musical que brindó Milei el pasado lunes por la noche, Mirtha Legrand fue contundente: "Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón", soltó la diva de los almuerzos. Eso dio el pie para que sus invitados expongan sus opiniones.
Gladys "La Bomba" Tucumana contra Javier Milei
Algunas de las invitadas que siguieron por la línea de Mirtha fueron Valentina Bassi y Gladys "La Bomba" Tucumana. Ambas criticaron al presidente y fueron muy contundentes con sus opiniones. "Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: 'antes también había', pero ahora veo más", lanzó. Además, la cantante sostuvo que Milei "la defraudó" y que ve en el gobierno una especie de "circo".
Mirtha Legrand asintió en varias oportunidades ante los reclamos de Gladys, quien soltó un discurso que fue muy replicado en redes sociales. La diva de los almuerzos lleva varios meses lanzando ciertas críticas al presidente Javier Milei y esta vez no se quedó callada.
