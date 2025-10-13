Mirtha Legrand arruinó como nunca a Javier Milei y lo tildó de "papelón"

Gladys "La Bomba" Tucumana contra Javier Milei

Algunas de las invitadas que siguieron por la línea de Mirtha fueron Valentina Bassi y Gladys "La Bomba" Tucumana. Ambas criticaron al presidente y fueron muy contundentes con sus opiniones. "Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: 'antes también había', pero ahora veo más", lanzó. Además, la cantante sostuvo que Milei "la defraudó" y que ve en el gobierno una especie de "circo".