Mercado Pago arrasa con el reintegro que todos están usando

La billetera virtual Mercado Pago tiene uno de los descuentos más usados por los usuarios. Imperdible a la hora de ahorrar.

13 de octubre de 2025 - 14:50
Mercado Pago y un reintegro que está causando sensación.

Si todavía no te enteraste de este descuento de Mercado Pago, va a ser mejor que te apures para usarlo. Muchos ya lo tienen activo y de esta manera ahorran miles de pesos mes a mes. Es una forma ideal de pagar tus cuentas y recibir un reintegro en el acto.

Mercado Pago y un descuento que muchos est&aacute;n utilizando.

Mercado Pago y un reintegro que causa furor

Si pagás tus impuestos regularmente, entonces Mercado Pago es tu mejor opción. La billetera virtual te reintegra dinero por abonar tus obligaciones como VEP, monotributo o autónomos. De esta manera a fin de mes vas a tener dinero extra.

Mercado Pago te ofrece un reintegro de $5000 si abonás tus impuestos mediante su billetera virtual. Una manera de sumar más servicios y clientes pero con el beneficio de ahorrar en el pago de estas obligaciones. Una función que ya está disponible.

De esta manera lo único que tenés que hacer es acceder a la sección de Pagar servicios de Mercado Pago. Una vez allí, seleccionar monotributo, autónomos o bien VEPs. Así vas a poder acceder a este reintegro en tus pagos.

