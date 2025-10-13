Mercado Pago arrasa con el reintegro que todos están usando

Mercado Pago, la billetera virtual más usada por los argentinos, tiene uno de los descuentos clave que muchos usuarios ya están utilizando. De esta manera vas a poder ahorrar miles de pesos a la hora de pagar y tu bolsillo te lo va a agradecer.
Si todavía no te enteraste de este descuento de Mercado Pago, va a ser mejor que te apures para usarlo. Muchos ya lo tienen activo y de esta manera ahorran miles de pesos mes a mes. Es una forma ideal de pagar tus cuentas y recibir un reintegro en el acto.
Mercado Pago y un reintegro que causa furor
Si pagás tus impuestos regularmente, entonces Mercado Pago es tu mejor opción. La billetera virtual te reintegra dinero por abonar tus obligaciones como VEP, monotributo o autónomos. De esta manera a fin de mes vas a tener dinero extra.
Mercado Pago te ofrece un reintegro de $5000 si abonás tus impuestos mediante su billetera virtual. Una manera de sumar más servicios y clientes pero con el beneficio de ahorrar en el pago de estas obligaciones. Una función que ya está disponible.
De esta manera lo único que tenés que hacer es acceder a la sección de Pagar servicios de Mercado Pago. Una vez allí, seleccionar monotributo, autónomos o bien VEPs. Así vas a poder acceder a este reintegro en tus pagos.
