Sin obra pública, hay riesgo en el Puente General Belgrano y reclaman intervención urgente

Según el texto presentado en el Congreso, la falta de inversión pública “profundiza la vulnerabilidad de la infraestructura” y “relega a una de las regiones más productivas del país”. También advirtieron que la ausencia de un segundo puente agrava la congestión vehicular y multiplica los riesgos de accidentes.

Un puente clave que sostiene la vida económica del NEA

El viaducto, de 1.700 metros de extensión, soporta un tránsito que supera ampliamente su capacidad original. A diario lo cruzan más de 30 mil vehículos, entre transporte de carga, colectivos, autos particulares y motos.

Los legisladores señalaron que “la falta de alternativas viales convierte cualquier desperfecto en un colapso total del tránsito entre ambas provincias”. Además, subrayaron que el puente “no solo es vital para la economía regional, sino que garantiza la movilidad de trabajadores, estudiantes y productores”.

“El flujo vehicular supera con creces lo aconsejable, generando una saturación que ya no solo constituye un problema vial, sino una amenaza directa al desarrollo económico y social del NEA”, advirtieron los autores del proyecto.

Una obra icónica en riesgo

Más allá de su función estratégica, el Puente General Belgrano es considerado un símbolo de la ingeniería nacional y un emblema para las provincias del Chaco y Corrientes. Desde su construcción, fue clave para consolidar a Resistencia como nodo logístico y punto de conexión con la Mesopotamia argentina.

Sin embargo, el paso del tiempo, el crecimiento urbano y la falta de mantenimiento han puesto en evidencia las limitaciones de la estructura. “La trascendencia de esta infraestructura se advierte en múltiples dimensiones: en lo económico, lo social y lo cultural”, señalaron los legisladores, que también reclamaron acelerar el proyecto del segundo puente entre ambas provincias, pendiente desde hace más de dos décadas.

Preocupación y llamado urgente al Ejecutivo

El proyecto busca que el Gobierno nacional tome medidas inmediatas para evaluar el estado estructural del viaducto, garantizar la seguridad de los usuarios y retomar los planes de reparación integral.

Mientras tanto, el tránsito sobre el puente sigue siendo intenso y los usuarios denuncian demoras constantes, baches, filtraciones y vibraciones cada vez más notorias.

“No se trata solo de una obra pública: está en juego la seguridad de dos provincias enteras”, resumió uno de los diputados impulsores del reclamo.

