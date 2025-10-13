Cómo el calor puede afectar la libido y qué hacer, según sexóloga

¿Cómo el calor afecta la vida sexual?

En la primavera puede que te sientas con un mejor estado de ánimo que en los días fríos, sin embargo, el calor podría jugar en contra de tu libido. ¿Cómo?

En primer lugar, el Blog daquilo, Correio Braziliense, apunta que, según la sexóloga y psicóloga Alessandra Araújo, "las temperaturas moderadamente altas pueden ser beneficiosas, ya que promueven la relajación y aumentan la dopamina, que a su vez estimula el deseo".

No obstante, todo va a depender de cuán elevada esté la temperatura. Y es que, cuando hay mucho calor, en el cuerpo suceden otras cosas.

"El cuerpo necesita destinar gran parte de su energía al proceso de termorregulación, activando el sistema nervioso simpático y reduciendo la concentración en el placer sexual", explicó.

Es posible también que, debido al calor, las personas se sientan más fatigadas, con menor resistencia física, y con una sensación pegajosa por la sudoración excesiva. Todas estas cosas pueden afectar la intimidad.

¿Qué hacer para disfrutar del sexo en los días calurosos?

Ahora bien, ya que estamos en primavera y el calor parece haber llegado, una de las principales recomendaciones de la sexóloga para disfrutar del sexo en los días calurosos es: Ducharse.

Mantener una buena higiene personal es importante en todo momento, pero aún más, cuando hace calor, ya que hay más sudor y aumenta la humedad en las zonas íntimas, lo que contribuye a la irritación y crecimiento de hongos y bacterias.

La recomendación es bañarse antes de cualquier actividad sexual, secar bien los genitales, usar preferiblemente ropa interior de algodón y orinar después del sexo. "Son medidas preventivas esenciales", afirma la experta.

También es probable que debas hacer algunos cambios en las posiciones que adoptas durante el sexo, ya que algunas posturas sexuales implican mayor contacto corporal (sobre todo frontal) por un largo tiempo y, por ende, más calor. La sexóloga sugiere, por ejemplo, la cucharita de lado.

Otro consejo es incluir agua, hielo, objetos fríos, que ayuden a "aumentar el placer y el confort térmico", dijo. Aquí tienes el truco del hielo que algunos usan durante el sexo en los días calurosos.

Asimismo, es importante estar bien hidratados. Y es que, la deshidratación puede contribuir a la falta de lubricación íntima, lo cual no es bueno para el sexo.

Otras recomendaciones de la experta son usar lubricante íntimo a base de agua, mantener la habitación fresca, usar sábanas de algodón, y tener sexo menos intenso.

