¿Quieres sexo oral increíble? Aquí hay una cosa que debes evitar

Si bien, el pene y el clítoris son protagonistas a la hora de estimular oralmente a la pareja, no son las únicas partes sexys que pueden despertar sensaciones y hacer que el sexo oral sea más divertido y placentero.

¿Cómo solucionarlo?

Entonces, en el caso de felación, algunas zonas que puedes aprovechar más allá del glande o la cabeza del pene, según Lovehoney, son “la longitud del cuerpo (del pene) y los testículos”.

También, “el perineo (entre los testículos y el ano), el frenillo (la fina capa de piel entre el glande y el cuerpo del pene) y el meato uretral”.

Por si te lo estás preguntando, el meato uretral en el hombre es la abertura que hay en el pene por donde sale la orina (o pis) hacia el exterior. Para estimularlo, puedes hacer círculos alrededor de esta zona con la lengua, recomiendan los expertos.

Asimismo, puedes emplear las manos para dar placer más allá de la boca y, por ejemplo, masajear los testículos u otras partes del cuerpo.

Ahora bien, en el caso de cunnilingus, si bien el clítoris es el rey del orgasmo femenino, existen otras zonas que se pueden estimular.

En Lovehoney recomiendan incluir los labios menores de la vulva, la longitud del clítoris (no sólo la pequeña parte que se ve), y la vagina en las relaciones sexuales orales.

“Lamer suavemente el clítoris a lo largo puede ser mucho más placentero que concentrarse solo en la punta. Los nervios del clítoris también se extienden hacia los labios menores, así que dedique un tiempo a lamer sus sensibles labios internos”, recomiendan.

Otra buena idea es incluir la penetración vaginal con los dedos durante el sexo oral para tener una experiencia sexual diferente, o usar las manos y los dedos para estimular otras zonas sensibles como los senos y los muslos.

