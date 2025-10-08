Esta creencia sobre sexo es engañosa y la ciencia lo ha comprobado

La Universidad de York indica que dos estudios, publicados en el Journal of Sex Research, revelaron que el sexo planeado puede ser tan satisfactorio como el que no lo es.

En uno de los estudios, participaron 300 personas en relaciones románticas, quienes completaron una encuesta en línea. El segundo contó con más de cien parejas que respondieron durante tres semanas a encuestas diarias sobre su vida romántica y sexual.

En ambos casos, el objetivo era analizar las creencias de los participantes sobre el sexo planificado frente al espontáneo, y si esas creencias se traducirían en satisfacción con los encuentros sexuales reales.

“En general, encontramos que las personas apoyaban el ideal del sexo espontáneo”, afirmó la profesora de psicología Amy Muise, coautora de la investigación.

“Pero, a pesar de estas creencias, en nuestros dos estudios no encontramos un respaldo sólido de que las personas experimenten el sexo espontáneo como más satisfactorio que el sexo planeado”, agregó.

De hecho, las relaciones sexuales programadas podrían ser mejor para las parejas de lo que se cree.

Y es que, de acuerdo con las autoras del estudio, planificar puede generar anticipación, y a su vez, conducir al deseo sexual. Además, programar el sexo también hace pensar que es una prioridad.

¿Cómo programar el sexo?

Si aún crees que planificar las relaciones sexuales es algo “cuadrado” o poco sexy, entonces, qué tal si pruebas el consejo de Laurie Mintz, terapeuta sexual y profesora emérita de psicología en la Universidad de Florida.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la experta ha recomendado intentar pensar en las sesiones de sexo como citas, mejor aún, como las primeras citas con la pareja, cuando se ponían perfume, ropa interior sexy, coqueteaban y tenían sexo al final.

“Eso nunca fue improvisado”, dijo. “Estuvo tan bien orquestado que uno se engañaba a sí mismo creyendo que era espontáneo”.

Asimismo, los expertos recuerdan que para planear el sexo es importante conversarlo con la pareja y mantener una buena comunicación.

Insisten, además, en que las parejas deben pasar tiempo de calidad regularmente, más allá del sexo, para mantener viva la chispa y fortalecer la relación.

