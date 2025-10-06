¿Cómo tener un orgasmo? Esta es la mejor posición sexual para lograrlo

Entonces, ¿Qué posiciones sexuales tienen más posibilidades de llevar al orgasmo?

Para responder esta pregunta Malik, hizo referencia a un estudio de 2022, donde los investigadores usaron modelos 3D y ecografía para ver cómo diferentes posiciones sexuales afectaron el flujo sanguíneo hacia el clítoris.

“El flujo sanguíneo es importante porque cuanto más flujo sanguíneo llegue al clítoris, eso significa que hay mayor excitación, y mayor posibilidad de clímax y orgasmos”, dijo la uróloga.

Vagina vulva freepik.jpg El clítoris juega un papel clave en el orgasmo.

En el estudio reclutaron a una pareja voluntaria que probó cinco posiciones sexuales comunes y los científicos observaron los cambios en el flujo sanguíneo al clítoris

Basado en estos datos y en otras investigaciones, la posición número 1 para conseguir un orgasmo es "de cara a cara con la mujer arriba".

Posición sexual con la mujer arriba

Las posiciones sexuales donde la mujer está arriba del hombre, cara a cara, son un clásico y pueden ayudar a alcanzar el punto máximo de la excitación por varias razones.

“En esta posición, la mujer puede controlar el ángulo, la profundidad, el ritmo y su peso corporal”, explica la uróloga.

También, “el empuje que se produce en esta posición, permite que haya una presión intensa sobre el clítoris”, agrega.

Además, acerca de esta postura sexual, Malik dijo que, cuando los investigadores miraron el ultrasonido, “vieron un aumento dramático y simétrico en el flujo sanguíneo".

Esto "significa que hay flujo sanguíneo en el clítoris en ambos lados, lo que lo convierte en una de las posiciones amigables con el orgasmo”, afirmó la experta.

Esto no es dato menor, tomando en cuenta la importancia del clítoris. el rey de la excitación sexual femenina,

