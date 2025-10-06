Pésimo 'timing' de Javier Milei para el show de esta tarde en el Movistar Arena, donde presentará un libro con un concierto musical. El Presidente de la Nación, en lunes laboral, muestra orgulloso en redes sociales que está ensayando para el evento y genera muchísimas críticas.
MUCHAS CRÍTICAS
Javier Milei ensayando para el show: "Completamente en Narnia"
Lunes al mediodía y Javier Milei muestra que está ensayando para el show del Movistar Arena, lo que genera muchísimas críticas en redes sociales.
Durante el video, presentó a los integrantes de la banda, entre los que se encuentran Marcelo Duclos, periodista, biógrafo de Milei y bajista; el candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, y su hermano Bertie, actualmente diputado nacional. También presentó a una de las vocalistas, la soprano Ana Tamagno, que ya cantó en el Luna Park con Milei; Hernan "Hendrix" en la primera guitarra y, como corista la diputada Lilia Lemoine.
Las repercusiones a ese VIVO que publicó el Presidente no se hicieron esperar y hay bastante consenso en lo desconectado de la realidad que está Javier Milei, además de lo cuestionable de que esté "boludeando" un lunes al mediodía...
"En este momento Milei está boludeando en el Movistar Arena, cantando con Lemoine y festejando no se sabe qué. Es una banda desconectada de la realidad", escribió Myriam Bregman.
La economista Natalia Motyl directamente había pedido que "suspendan el show" y que tengan "sentido común". Otro economista, Marcelo Trovato, disparó que Javier Milei "no está ubicado en tiempo y espacio. Alguien que le avise que es el Presidente".
Veamos algunas de las críticas que se leen ahora en X:
