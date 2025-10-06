Javier Milei ensayando para el show: "Completamente en Narnia"

"En este momento Milei está boludeando en el Movistar Arena, cantando con Lemoine y festejando no se sabe qué. Es una banda desconectada de la realidad", escribió Myriam Bregman.

La economista Natalia Motyl directamente había pedido que "suspendan el show" y que tengan "sentido común". Otro economista, Marcelo Trovato, disparó que Javier Milei "no está ubicado en tiempo y espacio. Alguien que le avise que es el Presidente".

Veamos algunas de las críticas que se leen ahora en X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TrovatoMOk/status/1975224862320062639&partner=&hide_thread=false No está ubicado en tiempo y espacio. Alguien que le avise que es el Presidente. https://t.co/kXdFGDRIeg — Marcelo Trovato (@TrovatoMOk) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/naty_motyl/status/1974988247211393412&partner=&hide_thread=false Muchachos, de onda, suspendan el show en el Movistar de mañana. No da, le dan de comer a la oposición. Sentido común. — Natalia Motyl (@naty_motyl) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/myriambregman/status/1975215784143261971&partner=&hide_thread=false En este momento, Milei está boludeando en el Movistar Arena, cantando con Lemoine y festejando no se sabe qué.

Es una banda desconectada de la realidad. — Myriam Bregman (@myriambregman) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AleMiravet/status/1975216044395700475&partner=&hide_thread=false Mientras que la gran mayoría de los argentinos andamos este lunes corriendo atrás del mango, el Presidente Milei está boludeando en el Movistar Arena para su recital de esta tarde. Por suerte está todo bien en la Argentina para que el tarambana te tome el pelo. pic.twitter.com/ago7YNco67 — Alejandro Miravet (@AleMiravet) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Bosterix1012/status/1975214979759702326&partner=&hide_thread=false Alguien le puede decir el papelón que está haciendo el

Presidente en el vivo de IG en el

Movistar arena, el país prendido fuego y él juega a hacerse el Rolling Stone, payaso. — Simon (@Bosterix1012) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/juanelegonzalez/status/1975186213679038785&partner=&hide_thread=false Llegaron los pasacalles a los alrededores del Movistar Arena https://t.co/PJxhnUkgQR pic.twitter.com/QclN7OaVMm — Juan Luis González (@juanelegonzalez) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlaEchichure/status/1975218091689963629&partner=&hide_thread=false El presidente en lo importante en el Movistar Arena en el ensayo de su Show hoy donde va a cantar …, porque en Argentina no pasa nada , no? — Carla Echichure Castro (@CarlaEchichure) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1975216927602864173&partner=&hide_thread=false Basta por favor. El presidente haciendo UN VIVO DE INSTAGRAM desde el Movistar Arena un lunes a las 12 del mediodía después de tener que bajar a un candidato por narcotráfico. Completamente en NARNIA pic.twitter.com/HMZVEPxJO5 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/marianherrrera/status/1975221341898133953&partner=&hide_thread=false El gobierno se prende fuego y Milei PELOTUDEANDO haciendo un vivo desde el Movistar Arena. Hoy se termina de enterrar el experimento libertario. pic.twitter.com/8TJu3dTbML — Marian Herrera (@marianherrrera) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/emlafuente/status/1975222389073145912&partner=&hide_thread=false Milei está pelotudeando en el Movistar Arena armando el stage de su 'banda'. Lo está mostrando en vivo ahora.



En 20 días hay elecciones, a su candidato lo limpian por plata narco y el tipo en cualquiera. Qué serio.https://t.co/pA0J9O2SjR — Esteban Lafuente (@emlafuente) October 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/WillyDuran65/status/1975222485475061998&partner=&hide_thread=false Milei cumplió, y más rápido de lo esperado, ya somos Noruega. Anda todo taaan bien, que el Presidente puede estar un lunes a la mañana pelotudeando en el Movistar Arena. https://t.co/ic29VIuIdk — Guillermo (Willy) Durán (@WillyDuran65) October 6, 2025

