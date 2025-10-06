¿Exitismo por la goleada de Boca a Newell's? Román Iuch vaticina "buen cierre de año" para el xeneize

Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.

Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

Embed - BOCA 5 - 0 NEWELL'S | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

