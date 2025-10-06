urgente24
¿Exitismo por la goleada de Boca a Newell's? Román Iuch vaticina "buen cierre de año" para el xeneize

Román Iuch analizó este lunes (06/10) el partido que Boca goleó a Newell’s 5-0 y arriesgó sobre un “buen cierre de año” para los xeneizes.

06 de octubre de 2025 - 13:12
Román Iuch analizó en el mediodía de este lunes (06/10) en el programa “Cueste lo que Cueste” que se emite en el canal Bravo TV el partido que Boca goleó este último domingo 05/10 a Newell’s Old Boys 5-0 que correspondió a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El prestigioso periodista deportivo y comentarista del canal TNT Sports señaló: “La Bombonera celebró una goleada y Boca Juniors fue uno de los grandes ganadores de la Fecha 11, concretando en el marcador su clara superioridad sobre un pálido Newell’s”.

Román Iuch auguró para Boca: “Un buen cierre de año para su mal año”

En relación al futuro del Xeneize, Román Iuch remarcó: “El apretado Torneo Clausura le permitió al Boca de Claudio Úbeda —cuidando la silla de Miguel Ángel Russo— dar un notable salto en la tabla de posiciones y encarar con otra perspectiva el tramo final de la instancia” y añadió que “Leandro Paredes sigue demostrando su impacto positivo en el nivel de Boca, jugando y haciendo jugar, adueñándose del equipo y encontrando lentamente socios”.

En consecuencia, el comentarista del canal TNT Sports vaticinó: “Con goles de Milton Giménez, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, Boca se llenó de ánimos para creer posible un buen cierre para su mal año”.

La Bombonera, un carnaval: Boca goleó 5-0 a Newell’s y se adueña de la cima del campeonato

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.

Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

