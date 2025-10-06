La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una categoría especial dentro de su régimen simplificado que apunta directamente a los trabajadores independientes con mayores dificultades para insertarse en el mercado formal. Se trata del monotributo promovido, una alternativa diseñada para quienes necesitan promocionar su actividad económica y dar un paso hacia la inclusión social y financiera.
CATEGORÍA ESPECIAL
Qué es el monotributo promovido de ARCA y a quién está dirigido
A diferencia del monotributo tradicional, este régimen ofrece una exención total del componente impositivo, lo que significa que los beneficiarios no deberán pagar impuestos mensuales. Sin embargo, sí deberán realizar aportes jubilatorios, garantizando así su acceso a la seguridad social y al sistema previsional.
El objetivo de ARCA con esta modalidad es ampliar el universo de trabajadores registrados, simplificando el acceso a la formalidad y promoviendo la igualdad de oportunidades, especialmente para quienes recién comienzan o cuentan con bajos ingresos.
¿Cuáles son los beneficios del monotributo promovido de ARCA?
Uno de los puntos más atractivos del monotributo promovido de ARCA es que mantiene los beneficios del régimen ordinario, como la posibilidad de acceder a distintas obras sociales, pero agrega un incentivo económico: la exención del componente impositivo.
Además, el aporte jubilatorio que deben realizar equivale al 1% de la facturación mensual, siempre que esta supere un importe mínimo, lo que permite contribuir al sistema previsional de manera proporcional a los ingresos.
De esta manera, ARCA ofrece una vía de entrada más accesible al sistema tributario, evitando la informalidad y brindando herramientas concretas para el crecimiento económico.
¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al monotributo promovido de ARCA?
Para poder ingresar a esta categoría, ARCA estableció una serie de condiciones específicas que apuntan a garantizar que los beneficiarios realmente necesiten el acompañamiento del Estado.
Los requisitos principales son:
- Tener más de 18 años.
- Desarrollar una actividad independiente, sin importar ni poseer un local o establecimiento físico.
- Que la actividad sea la única fuente de ingresos, con excepción de planes sociales o alimentarios.
- No realizar más de seis operaciones anuales con un mismo cliente, y que cada una no supere los $127.189,40.
- No ser empleador ni estar inscripto en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
- No haber generado, en los 12 meses previos, ingresos brutos superiores al límite de la Categoría A del monotributo.
- En el caso de profesionales universitarios, no deben haber pasado más de dos años desde la obtención del título, y este debe haberse conseguido en una institución pública o sin aranceles.
Con este filtro, ARCA busca garantizar que el régimen esté dirigido a quienes realmente necesitan una promoción activa de su actividad económica.
¿Cómo inscribirse al monotributo promovido en el portal de ARCA?
La inscripción es completamente online y se realiza a través del portal personal de ARCA. El proceso es simple y requiere solo contar con el CUIT y la clave fiscal.
Los pasos son los siguientes:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Acceder al servicio “Monotributo” y seleccionar la opción “Darse de Alta”.
- Responder a la pregunta “¿Cómo vas a trabajar?” para que el sistema determine la categoría correspondiente.
- En la sección “Aportes de Jubilación”, se mostrará el porcentaje a pagar (1% de la facturación mensual).
- Elegir la obra social de preferencia.
- Verificar que todos los datos sean correctos antes de confirmar la adhesión.
Una vez finalizado el proceso, el contribuyente quedará formalmente inscripto en el régimen y podrá comenzar a emitir facturas y realizar aportes previsionales, accediendo así a los beneficios del sistema.
Este régimen no solo alivia la carga impositiva de los trabajadores independientes, sino que también les permite ingresar al circuito formal con beneficios sociales y previsionales.
