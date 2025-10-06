Qué es el monotributo promovido de ARCA y a quién está dirigido

De esta manera, ARCA ofrece una vía de entrada más accesible al sistema tributario, evitando la informalidad y brindando herramientas concretas para el crecimiento económico.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al monotributo promovido de ARCA?

Para poder ingresar a esta categoría, ARCA estableció una serie de condiciones específicas que apuntan a garantizar que los beneficiarios realmente necesiten el acompañamiento del Estado.

Los requisitos principales son:

Tener más de 18 años .

. Desarrollar una actividad independiente , sin importar ni poseer un local o establecimiento físico.

, sin importar ni poseer un local o establecimiento físico. Que la actividad sea la única fuente de ingresos , con excepción de planes sociales o alimentarios.

, con excepción de planes sociales o alimentarios. No realizar más de seis operaciones anuales con un mismo cliente, y que cada una no supere los $127.189,40 .

con un mismo cliente, y que cada una no supere los . No ser empleador ni estar inscripto en el Impuesto sobre los Bienes Personales .

ni estar inscripto en el . No haber generado, en los 12 meses previos, ingresos brutos superiores al límite de la Categoría A del monotributo.

del monotributo. En el caso de profesionales universitarios, no deben haber pasado más de dos años desde la obtención del título, y este debe haberse conseguido en una institución pública o sin aranceles.

Con este filtro, ARCA busca garantizar que el régimen esté dirigido a quienes realmente necesitan una promoción activa de su actividad económica.

¿Cómo inscribirse al monotributo promovido en el portal de ARCA?

La inscripción es completamente online y se realiza a través del portal personal de ARCA. El proceso es simple y requiere solo contar con el CUIT y la clave fiscal.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Acceder al servicio “ Monotributo ” y seleccionar la opción “ Darse de Alta ”.

” y seleccionar la opción “ ”. Responder a la pregunta “¿Cómo vas a trabajar?” para que el sistema determine la categoría correspondiente.

En la sección “Aportes de Jubilación”, se mostrará el porcentaje a pagar (1% de la facturación mensual).

Elegir la obra social de preferencia .

. Verificar que todos los datos sean correctos antes de confirmar la adhesión.

Una vez finalizado el proceso, el contribuyente quedará formalmente inscripto en el régimen y podrá comenzar a emitir facturas y realizar aportes previsionales, accediendo así a los beneficios del sistema.

Este régimen no solo alivia la carga impositiva de los trabajadores independientes, sino que también les permite ingresar al circuito formal con beneficios sociales y previsionales.

