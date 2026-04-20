Inyección logística: El flujo récord de Santa Fe que dinamiza la red nacional

image La Provincia consolida su liderazgo logístico. Foto: Gobierno de Santa Fe

Liderazgo logístico y proyección internacional

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que "Los números hablan por sí solos" y argumentó: "Más de 1,2 millones de toneladas y 868 operaciones en tres meses muestran que Santa Fe está liderando la logística regional".

Sobre este marco, el Gobierno de Santa Fe impulsa políticas para posicionar al sistema portuario y aeroportuario como un hub estratégico del litoral argentino, reduciendo la dependencia de otras terminales y fortaleciendo la competitividad regional.

"Este desempeño confirma que la logística santafesina se ha convertido en una herramienta central para el desarrollo productivo y para la inserción de nuestra economía en el comercio exterior". "Este desempeño confirma que la logística santafesina se ha convertido en una herramienta central para el desarrollo productivo y para la inserción de nuestra economía en el comercio exterior".

A su turno, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que "La magnitud de las operaciones de cargas en puertos y aeropuertos demuestra que Santa Fe avanza hacia un modelo logístico más moderno, eficiente y sostenible, capaz de acompañar el crecimiento de la producción regional y responder a las demandas del comercio internacional".

Santa Fe potencia su peso en la Hidrovía

El informe oficial subraya que en Sauce Viejo las operaciones de carga se mantuvieron estables respecto de años anteriores, con predominio del cabotaje, mientras que en Rosario las operaciones internacionales muestran un crecimiento sostenido tanto en importaciones como en exportaciones.

La Zona Franca Santafesina registró un incremento superior a las 64.000 toneladas en el trimestre, en tanto que el Puerto de Rosario sumó más de 400.000 toneladas respecto del mismo período del año anterior, posicionándose como uno de los nodos más dinámicos de la Hidrovía.

El volumen alcanzado en este primer trimestre no solo es un récord estadístico; es una señal política para la región. Al consolidar el Puerto de Rosario por encima del millón de toneladas y potenciar la Zona Franca, la Provincia se planta con fuerza en las negociaciones por la futura licitación de la Hidrovía, demostrando que posee la capacidad operativa para ser el verdadero corazón logístico del Cono Sur.

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