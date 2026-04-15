Puertos paralizados: Denuncian "colapso" de las exportaciones en plena cosecha gruesa

La disputa central radica en la diferencia de posiciones sobre el aumento del flete: mientras los transportistas exigen un incremento del 15% para compensar la suba de costos operativos, los acopiadores ofrecieron un 10%.

El transporte de granos exige más aumento en un contexto de suba de costos logísticos, especialmente por el combustible.

Según reportes del sector, parte de las entidades aceptaron una suba de 14% en la tarifa de referencia, pero otros grupos reclaman un ajuste más alto y mantienen las medidas de fuerza.

La voz de los exportadores

image "No podemos avalar prácticas que impiden cargar libremente o llegar a los puertos. Urge levantar estas medidas y retornar a la normalidad", enfatizaron desde Ciara-Cec.

Para los exportadores, el problema ya excede la discusión por la tarifa. El punto crítico es que la protesta interrumpe la libre circulación de camiones y rompe la cadena logística justo cuando el agro concentra una de sus etapas de mayor movimiento.

En la práctica, menos camiones en puerto implican menos descarga, menos mercadería para embarcar y más riesgo de incumplimientos en contratos internacionales.

Ese canal económico es el que explica la alarma del sector:

Bahía Blanca y Necochea son nodos relevantes para la salida de cereales y oleaginosas, de modo que una operatoria trabada no solo afecta a productores, acopios y terminales portuarias, sino también al ingreso de dólares comerciales en un momento sensible para la macroeconomía argentina Bahía Blanca y Necochea son nodos relevantes para la salida de cereales y oleaginosas, de modo que una operatoria trabada no solo afecta a productores, acopios y terminales portuarias, sino también al ingreso de dólares comerciales en un momento sensible para la macroeconomía argentina

Los buques se acumulan

A la vez, distintos reportes privados empezaron a advertir sobre una acumulación de buques en espera por falta de mercadería para completar carga.

Aunque cada uno maneja sus cifras, la señal de mercado es la misma: la Argentina suma ruido logístico en plena campaña comercial, un factor que deteriora previsibilidad y encarece la operatoria exportadora.

Y la protesta que comenzó como una discusión por el valor del flete se convirtió en un problema económico más importante. La parálisis portuaria ya afecta embarques y suma presión sobre uno de los principales sectores generadores de divisas del país.

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