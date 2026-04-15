La protesta de transportistas de granos se agudizó en las últimas horas y agrava la parálisis en los puertos bonaerenses. Sin acuerdo en la mesa de negociación convocada por la provincia de Buenos Aires, los bloqueos en accesos y rutas siguen afectando la operatoria en Bahía Blanca y Necochea, dos terminales clave para la salida de la cosecha en un momento clave.
CIARA-CEC
Puertos paralizados: Denuncian "colapso" de las exportaciones en plena cosecha gruesa
A mitad de la temporada de mayor liquidación del agro, el paro de transportistas paralizó los puertos e hizo "colapsar" las exportaciones y ya advierten por el impacto directo sobre la llegada de divisas en un momento sensible.
El conflicto, que ya había empezado a complicar la logística del agro la semana pasada, escaló ahora a una instancia más delicada: la interrupción de embarques y la amenaza sobre el flujo de divisas del complejo cerealero.
En plena cosecha gruesa, cuando el ingreso de camiones a puerto suele acelerarse, la falta de mercadería disponible para cargar buques empezó a impactar de lleno sobre las exportaciones.
La advertencia de CIARA-CEC
La advertencia más fuerte llegó desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), que a través de un comunicado afirmaron que las "prácticas extorsivas" de los transportistas autoconvocados "han hecho colapsar las operaciones de exportación" en Bahía Blanca y Necochea y sostuvo que la situación es "insostenible" porque "los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina".
Reclamo tarifario
El conflicto, que se originó a partir de un reclamo de actualización tarifaria por parte de los transportistas, mantiene bloqueados más de 20 accesos estratégicos.
La disputa central radica en la diferencia de posiciones sobre el aumento del flete: mientras los transportistas exigen un incremento del 15% para compensar la suba de costos operativos, los acopiadores ofrecieron un 10%.
El transporte de granos exige más aumento en un contexto de suba de costos logísticos, especialmente por el combustible.
Según reportes del sector, parte de las entidades aceptaron una suba de 14% en la tarifa de referencia, pero otros grupos reclaman un ajuste más alto y mantienen las medidas de fuerza.
La voz de los exportadores
Para los exportadores, el problema ya excede la discusión por la tarifa. El punto crítico es que la protesta interrumpe la libre circulación de camiones y rompe la cadena logística justo cuando el agro concentra una de sus etapas de mayor movimiento.
En la práctica, menos camiones en puerto implican menos descarga, menos mercadería para embarcar y más riesgo de incumplimientos en contratos internacionales.
Ese canal económico es el que explica la alarma del sector:
Los buques se acumulan
A la vez, distintos reportes privados empezaron a advertir sobre una acumulación de buques en espera por falta de mercadería para completar carga.
Aunque cada uno maneja sus cifras, la señal de mercado es la misma: la Argentina suma ruido logístico en plena campaña comercial, un factor que deteriora previsibilidad y encarece la operatoria exportadora.
Y la protesta que comenzó como una discusión por el valor del flete se convirtió en un problema económico más importante. La parálisis portuaria ya afecta embarques y suma presión sobre uno de los principales sectores generadores de divisas del país.
Otras noticias de Urgente24
"Cerramos": El 'espacio de resistencia' creado para las textiles
Tras 180 despidos, una emblemática empresa de la industria cárnica intenta evitar la quiebra
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'