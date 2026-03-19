El superávit comercial se achica: cayeron las exportaciones y las importaciones

En enero, la balanza comercial había mostrado un superávit mucho más robusto —cercano a los US$2.000 millones— impulsado por exportaciones en niveles récord y una compresión de importaciones.

Variación en el comercio total y reservas

Más allá del número puntual, el comportamiento del intercambio comercial deja varias lecturas económicas. En primer lugar, el comercio total (exportaciones más importaciones) cayó 7,2% interanual en febrero, lo que refleja una menor dinámica del flujo comercial en general. Este fenómeno puede interpretarse como una señal de desaceleración tanto en la demanda externa como en la actividad interna, que suele traccionar importaciones.

El retroceso de las exportaciones resulta particularmente relevante para la macroeconomía argentina. En un esquema donde el superávit comercial es una de las principales fuentes de acumulación de divisas, cualquier debilitamiento en los ingresos por ventas externas impacta directamente sobre la disponibilidad de dólares y, por extensión, sobre la estabilidad cambiaria.

Exportaciones

Las exportaciones argentinas de febrero fueron impulsadas por agroindustrias (30,8%), seguido de productos primarios y manufacturas de origen industrial, 29,3% cada una.

La zona pampeana lideró las exportaciones del país, US$3.956 millones, principalmente debido a ventas de productos agroindustriales y materias primas. En segundo lugar, se ubicó la Patagonia, US$875 millones. Casi el 80% de las exportaciones de la región fueron productos manufactureros y combustibles y energía. Sin embargo, ambas regiones vendieron menos que en febrero del año pasado.

En contraposición, las regiones menos exportadoras, crecieron en la variación interanual. La zona Noroeste creció 47,4% interanual y exportó US$430 millones, principalmente mediante la venta de productos industriales y primarios.

La región Cuyo creció 19,7%, exportó US$362 millones, impulsado principalmente por productos de industrias manufactureras.

Finalmente, la región noreste exportó US$92 millones, que equivalen a un incremento de 5% interanual, donde el 80% de las ventas fueron de productos primarios y agroindustria.

image Exportaciones por región y tipo de producto. Fuente: INDEC.

Importaciones

Las importaciones de febrero fueron lideradas por Bienes intermedios (34,4%), seguido por Bienes de capital (20,5%), Piezas y Accesorios de bienes de capital (17,8%) y Bienes de consumo (15,5%). Todos los rubros importados sufrieron bajas con respecto al mismo período del 2025, motivo que impulsó el crecimiento interanual del superávit de comercio de bienes.

image Saldo comercial de los últimos dos años. Fuente: INDEC.

Balance bimestral

El primer bimestre de 2026 comenzó con mejores valores que el año pasado, en principio por el impulso de las exportaciones en enero. De acuerdo con Julia Estrada, diputada y directora de la consultora CEPA, el primer bimestre se resume en:

1. En el primer bimestre del 2026 el total de importaciones cayó 1,6% vs 2023 y un 11,9% vs 2025. La exportaciones crecieron un 9,6% en este período en comparación con 2025 y 29,5%, principalmente por un incremento de exportaciones en productos primarios (+69,2%) debido a la sequía que se enfrentó en ese año.

2. En el primer bimestre de 2026, las exportaciones crecieron 9,6% interanual, impulsadas por cereales (+9,2%), oleaginosas (+83,1%) y piedras y metales preciosos (+76,0%).

3. El superávit comercial estuvo sostenido en gran medida por la balanza energética durante febrero de 2026, siendo que explicó el 62% del saldo (US$ 486 millones) de este mes, mientras que en el acumulado del primer bimestre, representó casi la mitad del resultado comercial (42%).

4. La importación de bienes de consumo (productos finales) es uno de los pocos rubros continúan creciendo en el primer bimestre de 2026 (+1,3% interanual y +37,4% vs. 2023) y acumulan US$ 11.423 millones en los últimos 12 meses.

image Balanza comercial acumulada 2026 vs 2025. Fuente: CEPA.

5. Las importaciones de bienes intermedios cayeron 4,1% interanual en febrero y 14,0% en el acumulado del primer bimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Esta dinámica se explica por la caída en la actividad industrial: en enero, la Utilización de la Capacidad Instalada fue de apenas 53,6%, mientras que las importaciones de insumos industriales se redujeron 18,7% interanual en el primer bimestre del año.

6. El sector automotriz volvió a profundizar su desequilibrio externo: el déficit comercial (autos y autopartes) alcanzó US$ -8.548 millones en los últimos 12 meses (+109% interanual), en un contexto de muy baja utilización de la capacidad instalada (24%). La consecuencia: se patentaron casi el doble de automóviles importados que nacionales en 2025.

7. En el último semestre China fue el principal socio comercial de Argentina, representando el 18,7% del intercambio comercial total.

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