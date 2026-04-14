La dinámica de precios en Argentina sumó en 2026 un fenómeno que empieza a preocupar a economistas y empresas: la inflación medida en dólares. En lo que va del año, este indicador acumula un alza superior al 13%, reflejando un proceso en el que los precios internos crecen más rápido que el tipo de cambio oficial.
INFLACIÓN A MARZO
La inflación en dólares acumulada en 2026 es de 13% y afecta exportaciones
Desde enero, Argentina acumula una inflación en dólares de 13%, mientras que el IPC en pesos suma 9,4%. Su impacto en la competitividad y las exportaciones.
Este fenómeno impacta directo sobre la competitividad y la actividad.
El fenómeno no es nuevo, pero sí más visible en el actual contexto macroeconómico. Con un dólar relativamente estable y una inflación que volvió a acelerarse —3,4% en marzo según el Indec—, los precios locales medidos en moneda dura tienden a encarecerse.
En términos simples, la inflación en dólares surge cuando los bienes y servicios suben en pesos más rápido que el ritmo de devaluación. Este desfasaje genera un “atraso cambiario” que, si se prolonga, puede erosionar la competitividad de sectores exportadores y desalentar la producción orientada al mercado externo.
Atraso cambiario y costos en alza
Durante los últimos meses, el tipo de cambio oficial mostró una evolución más moderada que la inflación. De hecho, en el arranque de 2026 el dólar llegó incluso a retroceder en términos reales frente a una suba de precios acumulada cercana al 9,5% en el primer trimestre.
Este escenario genera un efecto concreto: producir en Argentina se vuelve relativamente más caro en dólares. Para las empresas, especialmente aquellas vinculadas a exportaciones o que compiten con importaciones, el encarecimiento de costos en moneda dura reduce márgenes y competitividad.
A su vez, la apreciación del peso en términos reales —producto de la combinación entre inflación y dólar contenido— impacta sobre el turismo, el consumo y la balanza comercial. Viajar al exterior se vuelve relativamente más accesible, mientras que el país se encarece para visitantes extranjeros.
Efectos sobre la actividad y el consumo
El avance de la inflación en dólares también incide en la dinámica interna. Por un lado, favorece el consumo de bienes importados, que tienden a abaratarse en comparación con los productos locales. Por otro, presiona sobre sectores industriales que enfrentan mayores costos sin poder trasladarlos completamente a precios.
Este proceso ocurre en un contexto en el que la inflación general volvió a mostrar señales de aceleración tras haber tocado un piso en 2025. La persistencia de subas mensuales cercanas al 3% complica la estrategia oficial de desaceleración y tensiona el esquema cambiario.
Un equilibrio delicado
El desafío para la política económica radica en sostener la desaceleración inflacionaria sin generar un atraso cambiario que comprometa la competitividad. Un ajuste más rápido del dólar podría aliviar la presión en dólares, pero también implicaría riesgos inflacionarios adicionales.
En este marco, la inflación en dólares funciona como una señal de alerta sobre los desequilibrios del programa económico. Si la tendencia se consolida, podría seguir impactando en variables clave como exportaciones, inversión y empleo.
Por ahora, el dato del 13% en pocos meses anticipa un dilema sobre hasta qué punto es sostenible una economía donde los precios en dólares suben más rápido que en el resto del mundo.
Además, el presidente Milei hoy dijo que seguirían pegados a la teoría económica. Sin embargo, la caída del déficit fiscal conlleva un aumento en el tipo de cambio real, cosa que no está sucediendo en Argentina, ya que la inflación sube y el tipo de cambio se esta apreciando. Esto limita los beneficios que genera un ajuste fiscal.
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