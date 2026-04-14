La inflación en dólares acumulada en 2026 es de 13% y afecta exportaciones

A su vez, la apreciación del peso en términos reales —producto de la combinación entre inflación y dólar contenido— impacta sobre el turismo, el consumo y la balanza comercial. Viajar al exterior se vuelve relativamente más accesible, mientras que el país se encarece para visitantes extranjeros.

Efectos sobre la actividad y el consumo

El avance de la inflación en dólares también incide en la dinámica interna. Por un lado, favorece el consumo de bienes importados, que tienden a abaratarse en comparación con los productos locales. Por otro, presiona sobre sectores industriales que enfrentan mayores costos sin poder trasladarlos completamente a precios.

Este proceso ocurre en un contexto en el que la inflación general volvió a mostrar señales de aceleración tras haber tocado un piso en 2025. La persistencia de subas mensuales cercanas al 3% complica la estrategia oficial de desaceleración y tensiona el esquema cambiario.

Un equilibrio delicado

El desafío para la política económica radica en sostener la desaceleración inflacionaria sin generar un atraso cambiario que comprometa la competitividad. Un ajuste más rápido del dólar podría aliviar la presión en dólares, pero también implicaría riesgos inflacionarios adicionales.

En este marco, la inflación en dólares funciona como una señal de alerta sobre los desequilibrios del programa económico. Si la tendencia se consolida, podría seguir impactando en variables clave como exportaciones, inversión y empleo.

Por ahora, el dato del 13% en pocos meses anticipa un dilema sobre hasta qué punto es sostenible una economía donde los precios en dólares suben más rápido que en el resto del mundo.

Además, el presidente Milei hoy dijo que seguirían pegados a la teoría económica. Sin embargo, la caída del déficit fiscal conlleva un aumento en el tipo de cambio real, cosa que no está sucediendo en Argentina, ya que la inflación sube y el tipo de cambio se esta apreciando. Esto limita los beneficios que genera un ajuste fiscal.

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