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La inflación preocupa cada vez más; astronautas cobraron viáticos ridículos

La inflación en Argentina ya es otra vez la segunda preocupación; astronautas cobraron viáticos de US$ 50 por 10 días arriesgando la vida en el espacio.

14 de abril de 2026 - 19:15
Inflación

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Inflaci&oacute;n en Argentina super&oacute; el 3 % en el mes de marzo de 2026

Inflación en Argentina superó el 3 % en el mes de marzo de 2026

1-La inflación es la principal preocupación, junto a la falta de trabajo

Un estudio de la consultora ARESCO indica que un 21 % de los consultados está preocupado por la suba de los precios.

Solamente se encuentra por detrás de los problemas de trabajo y la actividad económica que suman un 39%).

Hasta hace pocos meses, el incremento en los precios ocupaba entre el quinto y el séptimo lugar entre las preocupaciones diarias. Hasta hace pocos meses, el incremento en los precios ocupaba entre el quinto y el séptimo lugar entre las preocupaciones diarias.

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Embed - El dato que preocupa al Gobierno: ¿Por qué la inflación vuelve a ser la mayor amenaza?

2-Astronautas cobraron viáticos ridículos

Estuvieron 10 dìas en el espacio arriesgando sus vidas (la misión que llevó más lejos al ser humano de la tierra en la historia) pero tras descender con el Artemis 2 encontraron que en sus cuenta apenas les había depositado US$ 50.

Embed - El "bono" más tacaño de la historia: Cuánto cobra un astronauta por 10 días en el espacio

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