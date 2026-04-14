La inflación preocupa cada vez más; astronautas cobraron viáticos ridículos

1-La inflación es la principal preocupación, junto a la falta de trabajo
Un estudio de la consultora ARESCO indica que un 21 % de los consultados está preocupado por la suba de los precios.
La inflación en Argentina ya es otra vez la segunda preocupación; astronautas cobraron viáticos de US$ 50 por 10 días arriesgando la vida en el espacio.
Un estudio de la consultora ARESCO indica que un 21 % de los consultados está preocupado por la suba de los precios.
Solamente se encuentra por detrás de los problemas de trabajo y la actividad económica que suman un 39%).
Estuvieron 10 dìas en el espacio arriesgando sus vidas (la misión que llevó más lejos al ser humano de la tierra en la historia) pero tras descender con el Artemis 2 encontraron que en sus cuenta apenas les había depositado US$ 50.