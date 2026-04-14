La inflación preocupa cada vez más; astronautas cobraron viáticos ridículos

Embed - El dato que preocupa al Gobierno: ¿Por qué la inflación vuelve a ser la mayor amenaza?

2-Astronautas cobraron viáticos ridículos

Estuvieron 10 dìas en el espacio arriesgando sus vidas (la misión que llevó más lejos al ser humano de la tierra en la historia) pero tras descender con el Artemis 2 encontraron que en sus cuenta apenas les había depositado US$ 50.