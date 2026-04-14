El presidente Javier Milei salió a explicar el dato de inflación de marzo, luego de decir que odia a la inflación y que el dato “no es bueno”, frente a una numerosa audiencia en una conferencia de AmCham, la cámara de comercio de Estados Unidos.
PAROLE, PAROLE, PAROLE
Javier Milei: "Esto no es inflación estrictamente", dijo sobre el 3,4% del INDEC
El presidente Javier Milei salió a explicar el aumento en la inflación de marzo, que fue de 3,4%. Por aclarar, oscureció.
Cuando el presidente se dispuso a argumentar los motivos por los que la inflación viene subiendo desde antes de mediados de 2025, un silencio esperanzador acaparó a la audiencia, que se preparaba para escuchar una develación.
Javier Milei culpó a las jugadas políticas de la oposición
Pero no. Javier Milei una vez más usó el “riego kuka” o “factor K” para explicar con cuestiones políticas un mal resultado económico, que básicamente responde a la carencia de un programa económico serio.
La cuestión es que el índice de precios al consumidor de marzo dio 3,4%, y ya es el décimo mes en el que el IPC aumenta o se mantiene constante (como fue el caso de febrero). Hace diez meses que el gobierno no puede cumplir con la promesa de inflación 0%, que fue eje central en la campaña presidencial.
Los factores económicos que expuso el presidente
Aunque auguró que “la inflación va a comenzar a bajar”, mencionó que la demanda de pesos había caído. Esto no responde a un riesgo externo, ni K, ni L, tal vez sea riesgo M.
Esto es consecuencia de los aumentos de precios y de un salario disponible menor.
Por otro lado, el presidente Milei justificó la inflación con el aumento de precios en la Educación, típico del mes de marzo, y con las consecuencias de la guerra de Medio Oriente en el precio del combustible. Argentina sufrió un aumento de 23% en el precio de la nafta desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero pasado, cuando se bloqueó el Estrecho de Ormuz.
Además, Milei ponderó el aumento en el precio de la carne como un factor crucial en la suba del IPC.
El presidente dijo que el aumento de precios no es inflación estrictamente dicha
El presidente pasó a aclarar que este aumento del IPC no es “inflación en términos estrictos”, sino que es un shock de precios. Aunque esta aclaración es válida para el efecto de la guerra, el IPC crece desde junio pasado.
La teoría dice que si una canasta de bienes aumenta de precio constantemente en períodos consecutivos, eso sí es inflación.
Javier Milei pasó a dar un mensaje de buen augurio al remarcar que la demanda de dinero está aumentando, el Banco Central está comprando reservas sin cambios en el tipo de cambio.
El presidente, una vez más, intenta explicar lo inexplicable con frases hechas que ya pocos creen. Incluso pidió seguir con la motosierra. "Vamos a seguir recortando el gasto público para poder seguir bajando impuestos". Aunque no mencionó de cuáles impuestos habla, tal vez repitan las políticas promisorias para quienes más tienen, como cuando bajaron el impuesto a las patentes de automóviles de lujo.
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