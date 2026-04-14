La inflación 0% va a demorar: Luis Caputo borró la meta de agosto

MARTES 14 DE ABRIL DE 2026. A pocas horas de conocerse la inflación de marzo, el Ministro de Economía Luis Caputo rectificó parte del discurso económico oficial. Al calor de un resultado del IPC por encima del 3% para marzo, 'Toto' cambió la meta planteada por Javier Milei para la inflación 0% que había quedado programada para agosto y apuntó a "los mejores 18 meses de las últimas décadas".

Esa promesa, lanzada ante empresarios en el AmCham, estuvo acompañada de un reconocimiento de los efectos que el escenario internacional ejecutó sobre la economía local. Según Caputo, el incremento de precios estuvo exclusivamente impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, asegurando que abril sería el comienzo del descenso definitivo del IPC rumbo a "su acta de defunción".

Además, Caputo ponderó la robustez del plan económico, señalando como buenos síntomas la estabilidad cambiaria a pesar del shock en el extranjero. Con el BCRA acopiando dólares y la divisa bajando más y más, el ministro de Economía relució la política de compras que se impulsó a partir de enero pasado, y que tuvo fuerte impulso gracias a la suba del precio del petróleo.

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Al mismo tiempo, el FMI recalculó las estimaciones anuales de Argentina reduciendo el índice de crecimiento proyectado y admitiendo una demora mayor en el camino a la inflación 0%. Todo ello en la previa de un nuevo desembolso que estaría asegurado a pesar de los sucesivos incumplimientos en la meta de reservas por parte del Ministerio de Economía.

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