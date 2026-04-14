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en vivo MARZO +3%/ LA PROMESA DE TOTO

La inflación 0% va a demorar: Luis Caputo borró la meta de agosto

Luis Caputo, ministro de Economía, recalcula el rumbo de la inflación.&nbsp;

Luis Caputo, ministro de Economía, recalcula el rumbo de la inflación. 

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Luis Caputo, ministro de Economía, recalcula el rumbo de la inflación.&nbsp;

Luis Caputo, ministro de Economía, recalcula el rumbo de la inflación. 

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La inflación volvió al centro de la escena y las expectativas del 0% se alejan. Luis Caputo y una promesa polémica. Tensión en Ormuz.

14 de abril de 2026 - 13:59
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MARTES 14 DE ABRIL DE 2026. A pocas horas de conocerse la inflación de marzo, el Ministro de Economía Luis Caputo rectificó parte del discurso económico oficial. Al calor de un resultado del IPC por encima del 3% para marzo, 'Toto' cambió la meta planteada por Javier Milei para la inflación 0% que había quedado programada para agosto y apuntó a "los mejores 18 meses de las últimas décadas".

Esa promesa, lanzada ante empresarios en el AmCham, estuvo acompañada de un reconocimiento de los efectos que el escenario internacional ejecutó sobre la economía local. Según Caputo, el incremento de precios estuvo exclusivamente impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, asegurando que abril sería el comienzo del descenso definitivo del IPC rumbo a "su acta de defunción".

Además, Caputo ponderó la robustez del plan económico, señalando como buenos síntomas la estabilidad cambiaria a pesar del shock en el extranjero. Con el BCRA acopiando dólares y la divisa bajando más y más, el ministro de Economía relució la política de compras que se impulsó a partir de enero pasado, y que tuvo fuerte impulso gracias a la suba del precio del petróleo.

Al mismo tiempo, el FMI recalculó las estimaciones anuales de Argentina reduciendo el índice de crecimiento proyectado y admitiendo una demora mayor en el camino a la inflación 0%. Todo ello en la previa de un nuevo desembolso que estaría asegurado a pesar de los sucesivos incumplimientos en la meta de reservas por parte del Ministerio de Economía.

A nivel político, la Casa Rosada sigue con intentos de contener el escándalo que envuelve a Manuel Adorni. La causa que rodea gastos recientes del jefe de Gabinete registró avances con más declaraciones en Comodoro Py.

También en el ámbito judicial, pero a nivel bonaerense, comenzó el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Tras un fallido primer intento, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón será encargado de llevar adelante el proceso.

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Rebord contra Milei

Tomás Rebord y Javier Milei protagonizaron un cruce que en pocas horas pasó de lo picante al bloqueo y tendencia en redes, en medio de acusaciones por métricas infladas y una guerra cada vez más visible entre los streams políticos. Rebord lo chicaneó y Milei se cansó, aunque terminó amplificando lo que quería minimizar: tiro por la culata en X.

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Privatizaciones en marcha

Citelec y Transener quedaron al borde de la privatización con la llegada de ofertas al Ministerio de Economía de Luis Caputo. Con la apertura de sobres por parte de la Secretaría de Energía, el Gobierno espera desprenderse del 50% de la participación que posee con Enrasa y en consecuencia retirarse del transporte de la energía eléctrica a nivel mayorista.

El movimiento sobre un activo clave generó un fuerte interés en varias empresas del sector energético. Si bien no trascendieron oficialmente el nombre de los oferentes, la prensa especializada adelantó la participación de algunas sociedades que buscan quedarse con el transporte de la electricidad en conjunto con Pampa Energía, la poseedora de la otra mitad de las acciones de Citelec.

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La Anónima apuesta por la expansión

"La decisión fue considerada en el seno del Directorio de la Sociedad, y obedece a la necesidad y conveniencia de optimizar la operatoria de comercio exterior, valiéndose para ello de la intermediación, estructura y servicios de esta subsidiaria que será íntegramente de propiedad de la Sociedad", destaca el informe enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con la que el holding principal controlado por la familia Braun, Importadora y Exportadora de la Patagonia, conocida comercialmente como La Anónima, informa sobre la compra de Omarek en Uruguay.

Así, mientras el Híper Libertad se despide vaciando sus salones para darle lugar a La Anónima, su nuevo dueño, que el mes que viene tomará posesión efectiva, aseguran desde el sector, cruza la frontera hacia un país atractivo para su expansión regional.

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Nueva interna libertaria

La causa judicial contra el cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido como “El Dipy”, dio un giro clave en las últimas horas. La Justicia resolvió su sobreseimiento en la investigación por abuso sexual y extorsión iniciada en noviembre de 2024, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El fallo marca un punto de inflexión en un expediente que tuvo alto impacto mediático y político, ya que el artista había sido procesado en una etapa previa por hechos que, según la denuncia, habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

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