La inflación 0% va a demorar: Luis Caputo borró la meta de agosto

MARTES 14 DE ABRIL DE 2026. A pocas horas de conocerse la inflación de marzo, el Ministro de Economía Luis Caputo rectificó parte del discurso económico oficial. Al calor de un resultado del IPC por encima del 3% para marzo, 'Toto' cambió la meta planteada por Javier Milei para la inflación 0% que había quedado programada para agosto y apuntó a "los mejores 18 meses de las últimas décadas".
Rebord contra Milei
Tomás Rebord y Javier Milei protagonizaron un cruce que en pocas horas pasó de lo picante al bloqueo y tendencia en redes, en medio de acusaciones por métricas infladas y una guerra cada vez más visible entre los streams políticos. Rebord lo chicaneó y Milei se cansó, aunque terminó amplificando lo que quería minimizar: tiro por la culata en X.
Deja tu comentario