"La decisión fue considerada en el seno del Directorio de la Sociedad, y obedece a la necesidad y conveniencia de optimizar la operatoria de comercio exterior, valiéndose para ello de la intermediación, estructura y servicios de esta subsidiaria que será íntegramente de propiedad de la Sociedad", destaca el informe enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con la que el holding principal controlado por la familia Braun, Importadora y Exportadora de la Patagonia, conocida comercialmente como La Anónima, informa sobre la compra de Omarek en Uruguay.
DE LA PATAGONIA AL MUNDO
Mientras el norte le da paso a La Anónima, su apuesta silenciosa es vía Uruguay
Mientras los salones del Grupo Libertad se vacían para dar paso a su nueva dueña, La Anónima va del centro y norte del país al otro lado de la frontera; Desde Uruguay saldrá al mundo.
Así, mientras el Híper Libertad se despide vaciando sus salones para darle lugar a La Anónima, su nuevo dueño, que el mes que viene tomará posesión efectiva, aseguran desde el sector, cruza la frontera hacia un país atractivo para su expansión regional.
Nada nuevo, de hecho, Uruguay se ha consolidado como destino predilecto para varias empresas argentinas del sector retail y también agroindustrial (como Perez Companc o Adecoagro) por su estabilidad institucional.
'Sobre Omarek
Como explicó a la CNV, Omarek se dedica únicamente a realizar como usuario de zonas francas toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios como la venta de bienes, depósito, almacenamiento de mercancías o materias primas de procedencia extranjera o nacional.
Además opera instalando establecimientos fabriles; prestando servicios, tanto dentro de la zona franca como desde ella a terceros países o a territorio nacional.
Este tipo de estructuras suelen utilizarse para facilitar la operativa comercial y financiera en el mercado uruguayo, especialmente para empresas con un fuerte perfil exportador.
Puede comprar y vender productos ganaderos y agrícolas; importar y exportar mercaderías generales y servicios; realizar operaciones de crédito, administración de bienes e inversiones en otras sociedades y llevar a cabo la gestión de transporte y almacenamiento.
La Anónima y su negocio exportador
Claro que, en el sector entienden que la adquisición de Omarek no debe verse solo como la compra de una empresa, sino como la suma de un vehículo estratégico que podrá funcionar como un hub exportador.
La sociedad puede también actuar como intermediaria en la compra de insumos o tecnología para los frigoríficos del grupo (como el Frigorífico Spadone o el de Salto), optimizando la cadena de suministros.
Uruguay cuenta también con un estatus sanitario y comercial que facilita el ingreso a plazas que a veces presentan mayores fricciones para los productos argentinos.
Y en ese contexto, Omarek S.A., un nombre conocido en el ámbito agroindustrial uruguayo, le permite a La Anónima fortalecer su brazo exportador de carne, un segmento donde la compañía ya pisa fuerte en Argentina a través de sus propios frigoríficos y la administración de la Cuota Hilton.
"El desembarco no solo busca volumen, sino estabilidad frente a los ciclos económicos locales", señalan fuentes del sector.
"La sobreviviente"
Tras la compra de los locales del Grupo Libertad, Nicolás Braun, gerente general de La Anónima, había dicho que la expansión de la firma no se contradice con una situación que describió como de supervivencia:
"Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil".
Pero lo cierto es que mientras el consumo interno se debilita, el negocio frigorífico de La Anónima creció 57,71% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales por lo que, claramente, el mercado externo compensa lo que el mercado local hace difícil sostener.
Otras noticias de Urgente24
Que no se derrumbe el imperio: las transferencias millonarias de Moyano, su esposa y el 'pichón' de Camioneros
En caída libre, Javier Milei perdió su fortaleza digital: X
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
Ajuste sobre el ajuste: El problemático plan para un Milei cada vez más impopular