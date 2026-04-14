pod 8 980x90-google
urgente24
DINERO La Anónima > Uruguay >

DE LA PATAGONIA AL MUNDO

Mientras el norte le da paso a La Anónima, su apuesta silenciosa es vía Uruguay

Mientras los salones del Grupo Libertad se vacían para dar paso a su nueva dueña, La Anónima va del centro y norte del país al otro lado de la frontera; Desde Uruguay saldrá al mundo.

14 de abril de 2026 - 12:35
La Anónima cruza la frontera por el negocio frigorífico, con una evolución completamente opuesta a la del consumo interno.

La Anónima cruza la frontera por el negocio frigorífico, con una evolución completamente opuesta a la del consumo interno.

"La decisión fue considerada en el seno del Directorio de la Sociedad, y obedece a la necesidad y conveniencia de optimizar la operatoria de comercio exterior, valiéndose para ello de la intermediación, estructura y servicios de esta subsidiaria que será íntegramente de propiedad de la Sociedad", destaca el informe enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con la que el holding principal controlado por la familia Braun, Importadora y Exportadora de la Patagonia, conocida comercialmente como La Anónima, informa sobre la compra de Omarek en Uruguay.

Así, mientras el Híper Libertad se despide vaciando sus salones para darle lugar a La Anónima, su nuevo dueño, que el mes que viene tomará posesión efectiva, aseguran desde el sector, cruza la frontera hacia un país atractivo para su expansión regional.

Nada nuevo, de hecho, Uruguay se ha consolidado como destino predilecto para varias empresas argentinas del sector retail y también agroindustrial (como Perez Companc o Adecoagro) por su estabilidad institucional.

Seguir leyendo

SUPERMERCADO LA ANONIMA 2
Los H&iacute;per Libertad vac&iacute;an sus salones para darle lugar al arribo de La An&oacute;nima, su nuevo due&ntilde;o, al centro y norte del pa&iacute;s.

Los Híper Libertad vacían sus salones para darle lugar al arribo de La Anónima, su nuevo dueño, al centro y norte del país.

'Sobre Omarek

Como explicó a la CNV, Omarek se dedica únicamente a realizar como usuario de zonas francas toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios como la venta de bienes, depósito, almacenamiento de mercancías o materias primas de procedencia extranjera o nacional.

Además opera instalando establecimientos fabriles; prestando servicios, tanto dentro de la zona franca como desde ella a terceros países o a territorio nacional.

Este tipo de estructuras suelen utilizarse para facilitar la operativa comercial y financiera en el mercado uruguayo, especialmente para empresas con un fuerte perfil exportador.

Puede comprar y vender productos ganaderos y agrícolas; importar y exportar mercaderías generales y servicios; realizar operaciones de crédito, administración de bienes e inversiones en otras sociedades y llevar a cabo la gestión de transporte y almacenamiento.

La Anónima y su negocio exportador

Federico Braun, La Anónima

Claro que, en el sector entienden que la adquisición de Omarek no debe verse solo como la compra de una empresa, sino como la suma de un vehículo estratégico que podrá funcionar como un hub exportador.

Esta compra facilita la salida de productos cárnicos hacia mercados internacionales aprovechando los acuerdos comerciales de Uruguay y su estatus sanitario (libre de aftosa con vacunación, acceso a mercados premium), gestiona flujos de divisas en un mercado con libre movimiento de capitales ofreciendo cobertura natural contra el riesgo cambiario de Argentina, y puede actuar como intermediaria en la compra de insumos para los frigoríficos del grupo Esta compra facilita la salida de productos cárnicos hacia mercados internacionales aprovechando los acuerdos comerciales de Uruguay y su estatus sanitario (libre de aftosa con vacunación, acceso a mercados premium), gestiona flujos de divisas en un mercado con libre movimiento de capitales ofreciendo cobertura natural contra el riesgo cambiario de Argentina, y puede actuar como intermediaria en la compra de insumos para los frigoríficos del grupo

La sociedad puede también actuar como intermediaria en la compra de insumos o tecnología para los frigoríficos del grupo (como el Frigorífico Spadone o el de Salto), optimizando la cadena de suministros.

Uruguay cuenta también con un estatus sanitario y comercial que facilita el ingreso a plazas que a veces presentan mayores fricciones para los productos argentinos.

Y en ese contexto, Omarek S.A., un nombre conocido en el ámbito agroindustrial uruguayo, le permite a La Anónima fortalecer su brazo exportador de carne, un segmento donde la compañía ya pisa fuerte en Argentina a través de sus propios frigoríficos y la administración de la Cuota Hilton.

De esta manera la empresa será la que le permita a La Anónima dejar de ser un jugador puramente doméstico para convertirse en un actor con base operativa regional... De esta manera la empresa será la que le permita a La Anónima dejar de ser un jugador puramente doméstico para convertirse en un actor con base operativa regional...

"El desembarco no solo busca volumen, sino estabilidad frente a los ciclos económicos locales", señalan fuentes del sector.

"La sobreviviente"

Tras la compra de los locales del Grupo Libertad, Nicolás Braun, gerente general de La Anónima, había dicho que la expansión de la firma no se contradice con una situación que describió como de supervivencia:

"Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil".

Pero lo cierto es que mientras el consumo interno se debilita, el negocio frigorífico de La Anónima creció 57,71% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales por lo que, claramente, el mercado externo compensa lo que el mercado local hace difícil sostener.

Otras noticias de Urgente24

Que no se derrumbe el imperio: las transferencias millonarias de Moyano, su esposa y el 'pichón' de Camioneros

En caída libre, Javier Milei perdió su fortaleza digital: X

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Ajuste sobre el ajuste: El problemático plan para un Milei cada vez más impopular

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES