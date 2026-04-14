Mientras el norte le da paso a La Anónima, su apuesta silenciosa es vía Uruguay

Este tipo de estructuras suelen utilizarse para facilitar la operativa comercial y financiera en el mercado uruguayo, especialmente para empresas con un fuerte perfil exportador.

Puede comprar y vender productos ganaderos y agrícolas; importar y exportar mercaderías generales y servicios; realizar operaciones de crédito, administración de bienes e inversiones en otras sociedades y llevar a cabo la gestión de transporte y almacenamiento.

La Anónima y su negocio exportador

Federico Braun, La Anónima

Claro que, en el sector entienden que la adquisición de Omarek no debe verse solo como la compra de una empresa, sino como la suma de un vehículo estratégico que podrá funcionar como un hub exportador.

Esta compra facilita la salida de productos cárnicos hacia mercados internacionales aprovechando los acuerdos comerciales de Uruguay y su estatus sanitario (libre de aftosa con vacunación, acceso a mercados premium), gestiona flujos de divisas en un mercado con libre movimiento de capitales ofreciendo cobertura natural contra el riesgo cambiario de Argentina, y puede actuar como intermediaria en la compra de insumos para los frigoríficos del grupo Esta compra facilita la salida de productos cárnicos hacia mercados internacionales aprovechando los acuerdos comerciales de Uruguay y su estatus sanitario (libre de aftosa con vacunación, acceso a mercados premium), gestiona flujos de divisas en un mercado con libre movimiento de capitales ofreciendo cobertura natural contra el riesgo cambiario de Argentina, y puede actuar como intermediaria en la compra de insumos para los frigoríficos del grupo

La sociedad puede también actuar como intermediaria en la compra de insumos o tecnología para los frigoríficos del grupo (como el Frigorífico Spadone o el de Salto), optimizando la cadena de suministros.

Uruguay cuenta también con un estatus sanitario y comercial que facilita el ingreso a plazas que a veces presentan mayores fricciones para los productos argentinos.

Y en ese contexto, Omarek S.A., un nombre conocido en el ámbito agroindustrial uruguayo, le permite a La Anónima fortalecer su brazo exportador de carne, un segmento donde la compañía ya pisa fuerte en Argentina a través de sus propios frigoríficos y la administración de la Cuota Hilton.

De esta manera la empresa será la que le permita a La Anónima dejar de ser un jugador puramente doméstico para convertirse en un actor con base operativa regional... De esta manera la empresa será la que le permita a La Anónima dejar de ser un jugador puramente doméstico para convertirse en un actor con base operativa regional...

"El desembarco no solo busca volumen, sino estabilidad frente a los ciclos económicos locales", señalan fuentes del sector.

"La sobreviviente"

Tras la compra de los locales del Grupo Libertad, Nicolás Braun, gerente general de La Anónima, había dicho que la expansión de la firma no se contradice con una situación que describió como de supervivencia:

"Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil".

Pero lo cierto es que mientras el consumo interno se debilita, el negocio frigorífico de La Anónima creció 57,71% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales por lo que, claramente, el mercado externo compensa lo que el mercado local hace difícil sostener.

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