Ajuste sobre el ajuste: El problemático plan para un Milei cada vez más impopular

Es la economía...

Los analistas de opinión pública asocian ese desgaste principalmente con el malestar social por su situación económica. Las postales que más se repiten entre las preocupaciones son las de los ingresos meguantes para enfrentar la vida cotidiada y el temor por el empleo.

"No llego a fin de mes" es el enunciado más escuchado en este tiempo, mientras que el cierre de fábricas con sus consecuentes despidos prolongan la inquietud en ese sentido.

Los sectores que más puesto de trabajo generan, como la industria, el comercio y la construcción, muestran caídas sostenidas o recuperaciones insuficientes para recomponer el engranaje laboral perdido. Como contraparte, la minería, el petróleo y el agro, que exhiben un notable dinamismo, no son grandes demandantes de mano de obra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2042316703569228085&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

La industria cayó 8,7% interanual en febrero de 2026 y 4% respecto del mes previohttps://t.co/HqozxjA5ns pic.twitter.com/pd360ayTQS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 9, 2026

El Presidente pareció tomar nota de ese malhumor en virtud de lo que le muestran las encuestas. Entonces salió a admitir que el crecimiento que se produce no alcanza a todos los sectores y, en esa línea, pidió "paciencia".

En las últimas horas, sin embargo, retomó una posición más ofensiva en la que, amparándose en algunas cifras, se atrevió a afirmar: "hay una única lectura, es falso que estemos mal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2043514287688221175&partner=&hide_thread=false REFLEXIÓN DE DOMINGO

Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba “tan mal” como dicen que le va ahora ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?



Y cuando había un… — Javier Milei (@JMilei) April 13, 2026

¿Hay plafón para esas palabras del Presidente tengan buena recepción? La consultora Casa 3 elabora para revista Seúl una índice de malhumor social (Irascibilidad), que mostró su punto más bajo en la medición de abril.

"Casi dos de cada tres argentinos declaran haber resignado consumo en el último tiempo y las expectativas sobre el futuro económico personal se deterioran", explica Mora Jozami, directora de la firma, como motores de ese pesimismo.

casa3-idi-abril El índice de malestar social de Casa 3. Seúl

Habrá que evaluar cuál será el impacto en próximas mediciones de otros factores de fastidio como la reducción de servicios de colectivos en el AMBA, las deficiencias en las prestaciones del PAMI y la ANDIS, y el recorte de planes sociales, entre otros.

Más ajuste

Todo desemboca en el mismo lugar: la decisión de Luis Caputo de 'pisar' gastos para sostener el equilibrio fiscal en medio de una persistente caída de la recaudación producto de la eliminación de impuestos, pero también del parate económico en los sectores clave en términos fiscales.

El ajuste seguirá: el Gobierno hizo trascender que los ministerios deberán reducir en un 2% sus gastos corrientes y en 20% los de capital, es decir, en inversión.

Esto agravaría la situación de las prestaciones que ya muestran falencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/majulluis/status/2043645559672565836&partner=&hide_thread=false Buen día. Ayer dije que @LuisCaputoAR había pedido un ajuste del 20 % a todos los ministerios. Me equivoqué. La información correcta es que @madorni pidió a los ministros un plan de ajuste del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital. Lo deberían tener listo para… — Luis Majul (@majulluis) April 13, 2026

Ajuste sobre el ajuste.

Levantar nuevamente la motosierra como plan luce problemático para un Milei en crisis de popularidad.

Más contenido de Urgente24

Karina Milei junto a Manuel Adorni, sin prensa y con mucha seguridad

Todo tiene que ver con todo: De Andis/Kovalivker a Milei en el Movistar Arena

Las prestamistas declararon que Adorni debe US$70 mil y que los pagos se hacían en la escribanía de Nechevenko

Javier Milei enfrenta encuestas que anticipan choque de votos con la inflación