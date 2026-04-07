Colectivos: Milei, frente una bomba de tiempo de malhumor social

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2041511066056745131&partner=&hide_thread=false "EL QUE SE JODE ES EL TRABAJADOR" I La cantidad de colectivos en las calles se redujo hasta en un 30% en el AMBA por la suba del gasoil.



Largas filas y quejas de los pasajeros en Constitución: "Sacan el servicio y pagamos el pato nosotros". pic.twitter.com/P8d0KjfBxB — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 7, 2026

El regreso promete ser muy complicado y la situación puede empeorar. La cámaras que agrupan a las líneas de colectivos redujeron en un 30% la circulación de unidades ante el aumento del gasoil producto del traslado de la suba del petróleo como efecto de la guerra en Irán.

Las empresas no pueden trasladar el costo en las tarifas y el Gobierno no cubre la diferencia con más subsidios, que, encima, vienen con atraso en los pagos, según denuncian desde las cámaras. También acusan al Ejecutivo de desoir las advertencias que se produjeron por lo menos hace 2 semanas.

Malhumor

El panorama es complicado. Puede convertirse en una bomba de tiempo para la administración de Javier Milei si no lo resuelve. Si se prolongan los problemas para viajar, será un estímulo para el malhumor social que hoy impacta en el Gobierno.

Distintas encuestas muestras una caída pronunciada de la imagen tanto de la gestión como del Presidente motorizada por el malestar ante la dificultad de las familias para llegar a fin de mes y la aparición del desempleo como un temor recurrente. Tiene en qué sosterse: la desocupación cerró 2025 al alza producto de cierres de miles de empresas.

En ese clima, el recorte en la frecuencia del transporte público sólo puede empeorar la desazón ciudadana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2041487514804908041&partner=&hide_thread=false Lluvia, demoras y menos frecuencias en los colectivos para llegar a la Ciudad



@MarielaLopezB



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Reclamo de las empresas de colectivos

"Estamos racionalizando el servicio para llegar con el combustible. Mañana no sé qué va a pasar, las empresas se están quedando sin gasoil", aseguró Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

En diálogo con Radio 10, Tenisi aseguró que "el Gobierno no nos ha atendido" cuando el reclamo lleva "más de 20 días".

El punto clave es el precio del gasoil que utilizan los colectivos. "Ayer estaba $2.133 el litro y esta mañana $2.400", afirmó.

Ante esa situación, Tenisi dijo que se reclaman "paliativos", como un adelanto de desembolsos de subsidios.

"Cada día va empeorando. Si el Gobierno no nos llama, vamos a un colapso. Todos los días sube el combustible y no alcanza", anticipó el presidente de CEAP.

Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), también responsabilizó al Ejecutivo por esta situación.

Cuestionó a los funcionarios de Transporte y señaló que "ninguno organizó una mesa de trabajo para buscar una solución".

"No hay gestión, y cuando no hay gestión ocurren estas cosas. No se puede manejar un transporte nacional via whatsapp a las 9 de la noche", se quejó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/2041534392837808637&partner=&hide_thread=false "VAMOS A UN COLAPSO DEL SISTEMA"



La advertencia de Daniel Tenisi, Presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, sobre la baja en frecuencia de colectivos por aumento de combustible.#TodoEsPosible con @pabloduggan pic.twitter.com/0xVwRyuHIk — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) April 7, 2026

Sueldos

Pasciuto introdujo además la posibilidad de que no se puedan pagar los sueldos de los choferes. "Al subir tanto el combustible y tampoco girar el monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días hace inviable el tema. Incluso hoy las empresas no tienen para pagar los sueldos de mañana, que es el cuarto día hábil", le dijo el empresario, esta vez a radio Futurock.

La posibilidad de que tampoco se paguen sueldos fue reflejada también por la cámara que agrupa a las líneas del interior del país. "No tenemos para pagar sueldos porque el Gobierno nos adeuda $20 mil millones de enero y febrero", le dijo a Crónica Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transporte.

Ingaramo aseguró que hay reducción de hasta un 30% en el servicio de todas las ciudades del país. En cuanto al combustible, dijo que aumentó un 40% en su precio y que YPF, el principal proveedor de esa cámara,"está restringiendo la entrega" del gasoil.

Según las empresas, el Gobierno aún no muestra reflejos para salir del atolladero, con lo que corre el riesgo de aumentar el hartazgo ciudadano en su contra.

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