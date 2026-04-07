El ministro de Economía, Luis Caputo, aumentó en los últimos días su exposición mediática (y en redes sociales) para defender el plan económico, lo que sólo evidencia, a priori, que no "todo marcha acorde al plan" (TMAP), como busca instalar el Gobierno.
¿TMAP?
Houston, tenemos un problema: Luis Caputo obligado a 'poner la cara'
Luis Caputo aumentó su exposición mediática (y en redes sociales) para defender el plan económico, incluso con exabruptos al mejor estilo Milei. El trasfondo.
El funcionario tuvo que ponerse al hombro la defensa del relato oficial, incluso copiando los 'modos' de Javier Milei, para sobreactuar normalidad mientras sufre el bolsillo de la mayoría de los argentinos.
Más allá de la intención oficial de desviar la atención pública de los crecientes escándalos que rodean a los libertarios (los últimos, Adornigate y créditos VIP del Banco Nación a funcionarios, pero también los anteriores como $LIBRA y Andis, entre varios otros), la sobreexposición de Luis Caputo permite sacar dos conclusiones:
- El plan tiene problemas y necesita que lo defiendan: ante la escasez de defensores de alta visibilidad, debe exponerse el propio ministro.
- Vienen malas noticias: se espera un IPC que ronde (o incluso supere) el 3%, lo que implicaría 10 meses consecutivos de aumento de inflación.
"La inflación de marzo probablemente venga un poco más alta porque el impacto de la suba petróleo y educación es alto", justificó Luis Caputo en una entrevista con Luis Majul.
Pero luego pintó un panorama maravilloso: "Estamos en récord de consumo privado… en el nivel pico histórico", desacreditando los informes sobre la caída del poder adquisitivo. Para el funcionario, no existe un estancamiento y aseguró que "no hay crisis, ni estanflación", sino que la culpa es del periodismo "que nos odia" y genera un clima de incertidumbre.
Además, consultado acerca de por qué la mayoría de los economistas dice que el dólar está atrasado, su respuesta generó cierto desconcierto: "alguno puede ser por ignorancia, otro puede ser por celos, otro puede ser porque le ponen plata para que trate de instigar".
Victimización y soberbia, las dos estrategias del Gobierno para enfrentar cualquier crítica o disidencia... nada nuevo bajo el sol (pero el nerviosismo en la Rosada se torna más evidente).
En este contexto, Luis Caputo salió a culpar a otros (el periodismo, el kirchnerismo, la Guerra en Irán, los economistas...) por la falta de buenas noticias. Toda una mileinización del ministro de Economía, quien incluso incurrió en exabruptos, como decir que "me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo" , a quienes reclaman una devaluación del tipo de cambio para mejorar la competitividad.
El nerviosismo se torna evidente. Y ante la falta de defensores del plan económico, el propio Luis Caputo tuvo que salir a poner la cara. La pregunta es cuántos le creen...
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