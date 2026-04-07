Houston, tenemos un problema: Luis Caputo obligado a 'poner la cara'

Además, consultado acerca de por qué la mayoría de los economistas dice que el dólar está atrasado, su respuesta generó cierto desconcierto: "alguno puede ser por ignorancia, otro puede ser por celos, otro puede ser porque le ponen plata para que trate de instigar".

Victimización y soberbia, las dos estrategias del Gobierno para enfrentar cualquier crítica o disidencia... nada nuevo bajo el sol (pero el nerviosismo en la Rosada se torna más evidente).

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En este contexto, Luis Caputo salió a culpar a otros (el periodismo, el kirchnerismo, la Guerra en Irán, los economistas...) por la falta de buenas noticias. Toda una mileinización del ministro de Economía, quien incluso incurrió en exabruptos, como decir que "me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo" , a quienes reclaman una devaluación del tipo de cambio para mejorar la competitividad.

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El nerviosismo se torna evidente. Y ante la falta de defensores del plan económico, el propio Luis Caputo tuvo que salir a poner la cara. La pregunta es cuántos le creen...

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