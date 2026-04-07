Cruce en redes: Luis Caputo y Julia Strada chocaron por los créditos UVA

Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente @JMilei en el 2027! Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente @JMilei en el 2027!

En pocas líneas, el ministro buscó instalar la idea de que la recuperación del crédito hipotecario, después años de inflación alta que lo volvió inviable, sería una señal concreta de estabilización económica. Y más aún: que incluso quienes critican al Gobierno terminan validando ese proceso en los hechos.

Ahora, ¿la reaparición del crédito UVA es un síntoma real de mejora o un indicador parcial que no muestra la situación general de ingresos y consumo?

El descargo de Julia Strada: Documentos, tiempos y una acusación directa al Gobierno

Lejos de esquivar la polémica, Strada eligió responder con un nivel de detalle poco habitual en este tipo de discusiones públicas, en la que incluyó explicaciones técnicas con un planteo político directo. Su primera respuesta marcó el tono de todo lo que vendría después:

Caputo: me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda. Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a continuación, tal como hago yo. Caputo: me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda. Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a continuación, tal como hago yo.

A partir de ahí, la diputada desplegó un hilo extenso en el que reconstruyó todo el proceso de obtención del crédito, con fechas, documentos y explicaciones detalladas. Entre los datos más relevantes, explicó que el trámite comenzó en junio de 2025 y se concretó recién en marzo de 2026, es decir, después de 228 días, lo que equivale a aproximadamente ocho meses de gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Juli_Strada/status/2041277761881608654&partner=&hide_thread=false Caputo: me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda.



Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a… https://t.co/plIKrG1BCB pic.twitter.com/Q8Pe6yHtPF — Julia Strada (@Juli_Strada) April 6, 2026

En ese recorrido, incluyó:

Comparación de tasas entre bancos públicos y privados (13 de junio de 2025)

Inicio formal del trámite ante el Banco Nación (18 de julio de 2025)

Solicitudes de documentación, validaciones y controles intermedios

Firma final del crédito tras completar todos los requisitos

Además, le sumó contexto personal para explicar el destino del préstamo. Detalló que actualmente vive en un departamento heredado, de unos 40 metros cuadrados, valuado en alrededor de US$100.000, y que el crédito de US$150.000 fue solicitado junto a su madre (quien figura como codeudora) con el objetivo de acceder a una vivienda más grande y luego precancelar parte del préstamo con la venta del inmueble actual.

Puntualmente, según su defensa, no hubo ningún tipo de trato preferencial ni aceleración del trámite, sino un proceso largo, burocrático y ajustado a las condiciones generales del banco.

Pero el eje político apareció con fuerza en otro frente. Strada vinculó su exposición con una crítica más amplia al Gobierno, al mencionar al vocero presidencial Manuel Adorni y sugerir que el tema del crédito era utilizado como distracción frente a los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Horas después, Caputo volvió a intervenir, esta vez con un tono más moderado:

No Julia. Me alegro genuinamente por vos. Y no dudo ni por un minuto que lo sacaste por derecha, de lo contrario el Banco Nación no te lo hubiera dado. Yo trabajo para que le vaya bien al país. Vos sos parte de este país. Ojalá haya mucha más gente que saque estos créditos, de cualquier signo político o ideología. No Julia. Me alegro genuinamente por vos. Y no dudo ni por un minuto que lo sacaste por derecha, de lo contrario el Banco Nación no te lo hubiera dado. Yo trabajo para que le vaya bien al país. Vos sos parte de este país. Ojalá haya mucha más gente que saque estos créditos, de cualquier signo político o ideología.

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Ese cierre no borró el conflicto, pero sí lo reencuadró. Caputo reconoció la legitimidad del crédito, aunque sostuvo el argumento de fondo: que el acceso a financiamiento es, en sí mismo, una señal positiva para la economía.

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