El ministro Luis Caputo y la diputada Julia Strada se agarraron en redes por los créditos hipotecarios del Banco Nación después de una sutil chicana del economista. Todo explotó en X, donde los números, las ironías y las acusaciones cruzadas pusieron el foco en algo concreto: quién puede acceder hoy a un crédito y qué dice eso del país.
"LA GENTE NO ES BOLUDA"
Cruce en redes: Luis Caputo y Julia Strada chocaron por los créditos UVA
Luis Caputo y Julia Strada tuvieron un acalorado debate en redes sociales por los créditos hipotecarios del Nación. No faltaron las chicanas ni las ironías.
Créditos UVA: Cómo el Gobierno los usa como prueba de recuperación
El punto de partida fue un posteo del periodista Eduardo Feinmann, que difundió información puntual sobre los créditos hipotecarios UVA otorgados a dirigentes opositores, entre ellas la diputada kirchnerista Julia Strada y la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti. El mensaje, que se viralizó rápidamente con miles de interacciones, incluía cifras concretas y buscaba instalar que incluso los dirigentes kirchneristas estaban accediendo a las herramientas financieras impulsadas por el gobierno de Milei.
En el caso de Strada, se trata de un crédito reciente, firmado en marzo de 2026, por un monto de $216 millones, equivalente a unos US$154.000, con una tasa UVA + 7%, lo que implica un costo financiero total todavía más elevado si se proyecta en el tiempo.
Sobre ese escenario se montó la intervención de Caputo, que eligió un registro irónico pero con fuerte carga política:
En pocas líneas, el ministro buscó instalar la idea de que la recuperación del crédito hipotecario, después años de inflación alta que lo volvió inviable, sería una señal concreta de estabilización económica. Y más aún: que incluso quienes critican al Gobierno terminan validando ese proceso en los hechos.
Ahora, ¿la reaparición del crédito UVA es un síntoma real de mejora o un indicador parcial que no muestra la situación general de ingresos y consumo?
El descargo de Julia Strada: Documentos, tiempos y una acusación directa al Gobierno
Lejos de esquivar la polémica, Strada eligió responder con un nivel de detalle poco habitual en este tipo de discusiones públicas, en la que incluyó explicaciones técnicas con un planteo político directo. Su primera respuesta marcó el tono de todo lo que vendría después:
A partir de ahí, la diputada desplegó un hilo extenso en el que reconstruyó todo el proceso de obtención del crédito, con fechas, documentos y explicaciones detalladas. Entre los datos más relevantes, explicó que el trámite comenzó en junio de 2025 y se concretó recién en marzo de 2026, es decir, después de 228 días, lo que equivale a aproximadamente ocho meses de gestión.
En ese recorrido, incluyó:
- Comparación de tasas entre bancos públicos y privados (13 de junio de 2025)
- Inicio formal del trámite ante el Banco Nación (18 de julio de 2025)
- Solicitudes de documentación, validaciones y controles intermedios
- Firma final del crédito tras completar todos los requisitos
Además, le sumó contexto personal para explicar el destino del préstamo. Detalló que actualmente vive en un departamento heredado, de unos 40 metros cuadrados, valuado en alrededor de US$100.000, y que el crédito de US$150.000 fue solicitado junto a su madre (quien figura como codeudora) con el objetivo de acceder a una vivienda más grande y luego precancelar parte del préstamo con la venta del inmueble actual.
Puntualmente, según su defensa, no hubo ningún tipo de trato preferencial ni aceleración del trámite, sino un proceso largo, burocrático y ajustado a las condiciones generales del banco.
Pero el eje político apareció con fuerza en otro frente. Strada vinculó su exposición con una crítica más amplia al Gobierno, al mencionar al vocero presidencial Manuel Adorni y sugerir que el tema del crédito era utilizado como distracción frente a los cuestionamientos sobre su patrimonio.
Horas después, Caputo volvió a intervenir, esta vez con un tono más moderado:
Ese cierre no borró el conflicto, pero sí lo reencuadró. Caputo reconoció la legitimidad del crédito, aunque sostuvo el argumento de fondo: que el acceso a financiamiento es, en sí mismo, una señal positiva para la economía.
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