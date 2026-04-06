Luis Caputo adelanta: 12 gobernadores resignan coparticipación y agarran un anticipo

Entre los mandatarios que ganarán liquidez con la decisión oficial están Raúl Jalil de Catamarca, Leandro Zdero de Chaco, Ignacio Torres de Chubut, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Ricardo Quintela de La Rioja, Alfredo Cornejo de Mendoza, Hugo Passalacqua de Misiones, Alberto Weretilneck de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Osvaldo Jaldo de Tucumán.

Si bien no todos recibirán la misma cifra, el Ministerio de Economía podría esperar el embolso de más de 40.000 millones de pesos en intereses en un escenario de devolución al 31 de diciembre de 2026. Esto sería menor en la práctica, y podría variar de acuerdo a los montos adelantados a cada provincia.

La maniobra de Economía dejó en claro los efectos de la cercanía del bloque de gobernadores al diálogo con Casa Rosada. En la nómina, no figura ninguna gestión provincial abiertamente opositora.

luis-caputo.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué pasa con el resto

En varios casos, hay provincias con discusiones abiertas por el congelamiento de los giros por coparticipación desde el 2024. Ejemplos como el de Córdoba o Santa Fe dan cuenta de sendos reclamos, donde por distintas vías se demandaron recomposiciones en diferentes conceptos, como transporte, educación, previsión social y muchos otros sectores que fueron desfinanciados por Nación como parte de la política de superávit fiscal.

En ese sentido, el peso del gasto provincial creció exponencialmente para las administraciones, que antes registraban gran parte de sus recursos por los giros nacionales. Ello, sumado a una caída generalizada de la recaudación propia, dejó en un lugar muy incómodo a varios gobernadores, con poca capacidad de maniobra en más de la mitad de sus gestiones.

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