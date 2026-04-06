La nueva miniserie argentina que llegó a Prime Video incluye drama intenso y romance que no se anda con vueltas. Con solo 8 episodios, promete atraparte por su historia cruda y personajes cargados de conflictos. Si buscás algo que mezcle música urbana, tensión social y emociones al límite, esta miniserie es difícil de soltar.
TODOS LA ESTÁN MIRANDO
La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando
Una miniserie argentina de 8 episodios acaba de llegar a Prime Video, con una trama de amor, música y violencia en mundos opuestos que no te querés perder.
Prime Video presenta una miniserie intensa que capta al público
La serie, estrenada el 20 de marzo, se titula Amor Animal. Y lo primero que hay que decir es que no juega a ser una historia romántica clásica, aunque parta de un encuentro bastante reconocible.
Con 8 episodios en Prime Video, sigue a Kaia, interpretada por Tatu Glikman, una artista de trap que intenta hacerse un lugar desde un contexto social complejo, y a Nicolás, el personaje de Franco Masini, un chico de clase alta que vive atravesado por una crisis emocional profunda que no logra procesar. Se conocen en una fiesta, en un entorno de lujo que rápidamente deja en evidencia las diferencias entre ambos mundos.
Hasta ahí, podría parecer una historia más de opuestos que se atraen. Pero el conflicto escala fuerte: un doble asesinato los pone en el centro de una trama mucho más pesada, donde las lealtades, los códigos y la violencia empiezan a marcar el rumbo. A partir de ese hecho, se desata una guerra entre los grupos que rodean a cada uno, en la que se suman los personajes de Santos (Santiago Achaga) y Justina (Valentina Zenere).
No hay lugar para héroes claros. Todos los personajes están atravesados por conflictos internos, contradicciones y decisiones difíciles, lo que le da a la serie una densidad poco habitual en producciones juveniles. Como explicó el propio Masini en diálogo con La Nación: "Nico es un chico que lo tenía todo, pero está completamente vacío por dentro". Ese vacío, esa incomodidad permanente, es lo que sostiene el relato y lo diferencia de otras ficciones del mismo estilo.
Drama social y romance que desafía las historias clásicas
Más allá de la historia puntual, lo que realmente funciona en Amor Animal es el tipo de mirada que propone sobre la realidad social actual.
La serie no idealiza la vida en los barrios humildes ni romantiza el privilegio. Lo que hace es poner esos dos mundos frente a frente, sin filtros, y mostrar cómo se contaminan entre sí. En ese cruce aparecen temas que hoy son inevitables: salud mental, consumo problemático, violencia urbana, presión social y búsqueda de identidad.
En ese sentido, la música (sobre todo el trap) funciona como lenguaje, como identidad y como canal de expresión. Es lo que conecta a los personajes, pero también lo que expone sus diferencias.
También suma el dato de producción: fue filmada íntegramente en Uruguay, una elección que responde a cuestiones logísticas e impositivas que cada vez pesan más en la industria audiovisual regional.
Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta corta es sí, pero con esta advertencia: no es una serie liviana.
Amor Animal no busca ser cómoda ni fácil de consumir. Es intensa, por momentos áspera, y obliga a prestar atención a lo que pasa más allá de la superficie.
Para quienes buscan algo parecido a otras series juveniles, puede haber puntos en común. Pero acá el foco está puesto en otra cosa: menos estética idealizada y más conflicto real. Con 8 episodios en Prime Video, esta serie logra meterse en temas actuales sin suavizarlos. Y en ese intento, aun con imperfecciones, encuentra su mayor valor.
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