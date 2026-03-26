La miniserie de 8 episodios que no vas a poder soltar ni un segundo

Además, la serie está producida por los Hermanos Duffer, los mismos de Stranger Things, junto a la showrunner Haley Z. Boston, lo cual da por garantizada una narrativa cuidada, con momentos de suspenso que juntan lo psicológico con lo sobrenatural, ideal para ver de un tirón en una sola noche.

image El elenco, liderado por Camila Morrone y Adam DiMarco, hace que cada personaje sume al misterio y al suspenso.

Por qué esta nueva serie está siendo tan celebrada

Desde su estreno, Algo terrible está a punto de suceder recibió elogios de la prensa especializada. The Hollywood Reporter la define como "una visión sobre la imposibilidad de la certeza romántica absoluta, sorprendentemente reflexiva y satisfactoriamente sangrienta", mientras que AV Club asegura que "de principio a fin, la serie se mantiene fiel a la oscura visión de Boston... a veces hasta la saciedad, pero siempre de un modo que chisporrotea de originalidad". Por su parte, Bloody Disgusting remarca: "No teme perderse en desvíos temáticos, pero aún así se asegura de que los sustos lleguen realmente (...) Es una historia conmovedora y terrorífica que predica las virtudes de las almas gemelas".

Según Rotten Tomatoes, la serie debutó con un 86% de aprobación basado en siete reseñas de críticos, superando incluso a la última temporada de Stranger Things, que se mantiene en 82%. ¿Nace con esto un nuevo referente del terror psicológico en Netflix?

image La miniserie recibió elogios de la prensa, con un 86% de aprobación en Rotten Tomatoes, y resaltaron su atmósfera, el suspenso y el desarrollo de personajes. Ideal para verla en Netflix de una sentada.

Con u na trama intrigante, personajes bien construidos y un elenco que hace que cada escena cuente, sumado al respaldo de los Hermanos Duffer, Algo terrible está a punto de suceder es una miniserie que no se puede dejar pasar. Si buscás una historia que te provoque miedo y suspenso auténticos, esta es la serie perfecta para sumarla a tu lista de series y comprobar que, en el género de horror psicológico, a veces lo mejor es mirar dos veces cada sombra.

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