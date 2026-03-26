Netflix acaba de sacar una miniserie perfecta para devorar en una sola tarde, con una historia de puro terror psicólogico y un misterio intenso. Con 8 episodios, esta propuesta logró establecerse como uno de los estrenos más comentados del catálogo, y para hacerlo más interesante, la protagonista de la historia es una actriz argentina-estadounidense.
CON PROTAGONISTA ARGENTINA
La miniserie de 8 episodios que no vas a poder soltar ni un segundo
Una nueva miniserie llegó a Netflix, mezcla de horror y suspenso y una estrella argentina. Ideal para maratonear en una noche sin despegarse de la pantalla.
Todo sobre la miniserie de Netflix que está revolucionando al público
La historia de esta serie, disponible desde el 26/03 y titulada Algo terrible está a punto de suceder (o en inglés, Something Very Bad Is Going to Happen), se centra en Rachel Harkin (Camila Morrone) y Nicky Cunningham (Adam DiMarco), una pareja cuya semana previa a la boda se convierte en un verdadero infierno.
La acción transcurre en la imponente mansión de la familia de Nicky, donde su madre, Victoria Cunningham (Jennifer Jason Leigh), realiza unos rituales que generan un miedo constante. Sumado a esto, un misterioso personaje conocido como "Hombre Lamentable" acecha en la propiedad, y provoca dudas sobre la realidad de los protagonistas.
El elenco es uno de los grandes atractivos de la serie. Camila Morrone, la actriz-argentina-estadounidense que ganó reconocimiento con Todos quieren a Daisy Jones y El infiltrado, construye un personaje que muestra ansiedad y suspicacia de una forma que se percibe auténtica ante los extraños sucesos. Por su parte, Adam DiMarco, visto en The White Lotus, interpreta a Nicky que es un tanto ingenuo como desconcertado.
Completan el reparto Ted Levine, Jeff Wilbusch, Karla Crome y Gus Birney, cada uno potenciando la historia más allá de un terror superficial. La serie, con sus 8 episodios, se propone como un thriller psicológico de "slow burn" (o "amor a fuego lento"), donde de a poco se construye la atmósfera sin necesidad de recurrir a sobresaltos baratos.
Además, la serie está producida por los Hermanos Duffer, los mismos de Stranger Things, junto a la showrunner Haley Z. Boston, lo cual da por garantizada una narrativa cuidada, con momentos de suspenso que juntan lo psicológico con lo sobrenatural, ideal para ver de un tirón en una sola noche.
Por qué esta nueva serie está siendo tan celebrada
Desde su estreno, Algo terrible está a punto de suceder recibió elogios de la prensa especializada. The Hollywood Reporter la define como "una visión sobre la imposibilidad de la certeza romántica absoluta, sorprendentemente reflexiva y satisfactoriamente sangrienta", mientras que AV Club asegura que "de principio a fin, la serie se mantiene fiel a la oscura visión de Boston... a veces hasta la saciedad, pero siempre de un modo que chisporrotea de originalidad". Por su parte, Bloody Disgusting remarca: "No teme perderse en desvíos temáticos, pero aún así se asegura de que los sustos lleguen realmente (...) Es una historia conmovedora y terrorífica que predica las virtudes de las almas gemelas".
Según Rotten Tomatoes, la serie debutó con un 86% de aprobación basado en siete reseñas de críticos, superando incluso a la última temporada de Stranger Things, que se mantiene en 82%. ¿Nace con esto un nuevo referente del terror psicológico en Netflix?
Con u na trama intrigante, personajes bien construidos y un elenco que hace que cada escena cuente, sumado al respaldo de los Hermanos Duffer, Algo terrible está a punto de suceder es una miniserie que no se puede dejar pasar. Si buscás una historia que te provoque miedo y suspenso auténticos, esta es la serie perfecta para sumarla a tu lista de series y comprobar que, en el género de horror psicológico, a veces lo mejor es mirar dos veces cada sombra.
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