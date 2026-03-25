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DE LO MEJOR DEL AÑO

La miniserie de 8 episodios que todos devoran en una sola noche

Una nueva miniserie de apenas 8 capítulos está conquistando a todos en Prime Video. Acción, intriga y un detective adolescente que no se banca a nadie.

25 de marzo de 2026 - 13:32
Una nueva miniserie de apenas 8 capítulos está conquistando a todos en Prime Video. Acción, intriga y un detective adolescente que no se banca a nadie.

Una nueva miniserie de apenas 8 capítulos está conquistando a todos en Prime Video. Acción, intriga y un detective adolescente que no se banca a nadie.

GERMÁN MOLKUC
Por GERMÁN MOLKUC

Prime Video estrenó una miniserie de misterio que ya está dando que hablar: 8 episodios cargados de intriga, acción y secretos familiares que te mantienen pegado a la pantalla. Si te gustan los detectives con estilo y los casos imposibles de resolver, esta historia te va a enganchar desde el primer capítulo y promete no soltar hasta el final.

La miniserie que nadie se pierde en Prime Video

Hablamos de El joven Sherlock (o Young Sherlock), en donde el detective aparece como un joven de 19 años en la Universidad de Oxford, todavía en formación, sin disciplina y con un carácter rebelde distinto al que le conocemos. Un asesinato en Oxford pone en riesgo su libertad y lo impulsa a investigar su primer caso, lo cual lo arrastra hacia una conspiración de alcance mundial. En medio del misterio, la serie explora las tensiones familiares y personales que marcarán la vida del joven Holmes.

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"El joven Sherlock" muestra a un Sherlock Holmes de 19 a&ntilde;os en Oxford, enfrentando su primer asesinato y descubriendo una conspiraci&oacute;n global.

"El joven Sherlock" muestra a un Sherlock Holmes de 19 años en Oxford, enfrentando su primer asesinato y descubriendo una conspiración global.

El reparto principal incluye a talentos reconocidos con promesas emergentes. Hero Fiennes Tiffin interpreta a Sherlock, mientras Dónal Finn es James Moriarty, su amigo y futuro archienemigo. Zine Tseng encarna a la princesa y académica Xiao Wei, y Joseph Fiennes y Natascha McElhone interpretan a Silas y Cordelia Holmes, los padres del detective. Max Irons completa la familia como Mycroft, hermano mayor de Sherlock y Beatrice, cuya muerte impulsa la trama.

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La serie es creación de Matthew Parkhill, con desarrollo de Peter Harness y dirección de Guy Ritchie (director de las dos películas protagonizadas por Robert Downey Jr. y Jude Law), inspirada en los libros de Andrew Lane, en una versión que logra un equilibrio entre la acción trepidante y el desarrollo psicológico, mostrando a un Holmes en etapa de formación, pero que aprende a resolver crímenes mientras lidia con conflictos internos.

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La serie incluye acci&oacute;n, misterio y fuertes tensiones familiares.

La serie incluye acción, misterio y fuertes tensiones familiares.

Críticas, audiencia y éxito: Por qué esta miniserie arrasa en Prime Video

Desde su estreno, El joven Sherlock se convirtió en un éxito alrededor del mundo. Según el portal FlixPatrol, durante varias semanas fue la segunda serie más vista en Prime Video, solo superada por Invencible.

Ni siquiera la crítica pudo contener sus halagos para la propuesta. "En lo estético, Guy Ritchie no hace abuso de los recursos visuales que lo hicieron famoso en los dos capítulos que dirige y la serie, chiste más, chiste menos, se maneja de forma razonable, sin forzar tanto la estética", comenta Leer Cine. IGN España agregó: "Si bien su trama se apoya en varios clichés del género, está tan bien construida que se convierte fácilmente en una serie cautivadora, con un Sherlock que se siente familiar y fresco al mismo tiempo". Y Collider cerró: "Una visión refrescante y única del famoso detective, que rompe con la tradición de una forma decidida a mantenerte en vilo".

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La serie se convirti&oacute; en &eacute;xito en Prime Video, destacando por su agilidad y personajes bien desarrollados. Los cr&iacute;ticos elogian c&oacute;mo equilibra la acci&oacute;n con la exploraci&oacute;n emocional del joven detective.

La serie se convirtió en éxito en Prime Video, destacando por su agilidad y personajes bien desarrollados. Los críticos elogian cómo equilibra la acción con la exploración emocional del joven detective.

Más allá de los números y críticas, lo que destaca es cómo la serie logra humanizar al detective sin perder su genialidad. Los capítulos, mediante una combinación de flashbacks estratégicos y acción en presente, profundizan en la relación con Moriarty y en los secretos familiares, preparando el terreno para una potencial segunda temporada.

Con todo esto, ver El joven Sherlock no es solo disfrutar de un thriller: es sumergirse en los años formativos de uno de los detectives más icónicos de la historia, explorar sus conflictos internos, y descubrir una versión de Holmes nunca antes vista. La serie es una de las mejores apuestas de Prime Video en 2026 y un imprescindible para los amantes del misterio y la intriga.

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