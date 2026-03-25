La miniserie de 8 episodios que todos devoran en una sola noche

Ni siquiera la crítica pudo contener sus halagos para la propuesta. "En lo estético, Guy Ritchie no hace abuso de los recursos visuales que lo hicieron famoso en los dos capítulos que dirige y la serie, chiste más, chiste menos, se maneja de forma razonable, sin forzar tanto la estética", comenta Leer Cine. IGN España agregó: "Si bien su trama se apoya en varios clichés del género, está tan bien construida que se convierte fácilmente en una serie cautivadora, con un Sherlock que se siente familiar y fresco al mismo tiempo". Y Collider cerró: "Una visión refrescante y única del famoso detective, que rompe con la tradición de una forma decidida a mantenerte en vilo".

image La serie se convirtió en éxito en Prime Video, destacando por su agilidad y personajes bien desarrollados. Los críticos elogian cómo equilibra la acción con la exploración emocional del joven detective.

Más allá de los números y críticas, lo que destaca es cómo la serie logra humanizar al detective sin perder su genialidad. Los capítulos, mediante una combinación de flashbacks estratégicos y acción en presente, profundizan en la relación con Moriarty y en los secretos familiares, preparando el terreno para una potencial segunda temporada.

Con todo esto, ver El joven Sherlock no es solo disfrutar de un thriller: es sumergirse en los años formativos de uno de los detectives más icónicos de la historia, explorar sus conflictos internos, y descubrir una versión de Holmes nunca antes vista. La serie es una de las mejores apuestas de Prime Video en 2026 y un imprescindible para los amantes del misterio y la intriga.

Embed

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 episodios que todos recomiendan para este finde

La miniserie de 8 episodios que la crítica ama y los espectadores devoran

Tiene solo 4 episodios y es la miniserie que nadie puede dejar de mirar

La miniserie de 8 episodios que te deja pegado al sillón toda la tarde