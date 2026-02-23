La miniserie de 8 episodios que te deja pegado al sillón toda la tarde

image La serie está repleta de thriller político, drama humano y flashbacks que complejizan la moral de cada personaje.

Lo más notable de la serie es cómo los flashbacks no están de adorno: reconstruyen la psicología de cada personaje y obligan al espectador a cuestionar continuamente quién es confiable. Además, Xavier no es el héroe típico: miente, manipula y se enfrenta a decisiones imposibles, mostrando que el thriller político de "Paradise" es también un ejercicio de moralidad y estrategia humana dentro de un mundo que ya no tiene margen de error.

Críticas que confirman que este thriller mantiene su nivel

La segunda temporada llegó con expectativas altísimas y, según distintos medios, no defrauda. Mashable la define como "un digno capítulo intermedio que se mantiene firme mientras prepara una explosiva tercera temporada", mientras que para Collider "puede que el éxito de Hulu sea casi el paraíso, pero te mantendrá llamando a la puerta del cielo, suplicando por más episodios".

Incluso IGN advierte: "a pesar de que en ocasiones se trata de un viaje lleno de baches, la ambición y el corazón que se muestran en general hacen de esta una aventura que no querrás perderte".

image La segunda temporada amplía el mundo más allá del encierro y sostiene su nivel con críticas sólidas y 86% en Rotten Tomatoes.

En esta nueva entrega, Xavier se aventura al exterior, los secretos del pasado siguen condicionando cada decisión y los peligros aumentan cuando los nuevos personajes desestabilizan la comunidad subterránea.

Con un elenco repleto de veteranos consagrados y talentos jóvenes, la serie logra mantener la tensión sin sacrificar la profundidad de los personajes. Y Rotten Tomatoes confirma esta continuidad: 86% de aprobación, igual que la primera temporada, un dato raro cuando las secuelas suelen perder fuerza.

Si todavía no la viste, este es el momento: Disney+ tiene todos los episodios disponibles, y cada uno está lleno de misterio, acción y emociones que no se olvidan. "Paradise" es un viaje con política, supervivencia y decisiones humanas extremas, un thriller que te obliga a involucrarte y a pensar en lo que harías vos en un mundo donde nada es blanco o negro.

