Hay miniseries que pasan sin mucho ruido y otras que enganchan desde el primer capítulo; esta, que acaba de aterrizar en Disney+, juega en esa segunda liga y no te suelta fácil. Con forma de thriller político y alma postapocalíptica, arranca como un policial clásico y, cuando menos lo esperás, te deja preguntándote quién está dispuesto a todo para sobrevivir.
La miniserie de 8 episodios que te deja pegado al sillón toda la tarde
Un thriller político postapocalíptico que arranca con un crimen imposible y te termina metiendo en un búnker lleno de secretos. Imperdible miniserie en Disney+.
La miniserie de Disney+ que convierte el encierro en poder y paranoia
La serie en cuestión es "Paradise", el thriller de Hulu que en 2025 sorprendió a todos y que ahora vuelve con su segunda temporada a Disney+. La historia sigue a Xavier Collins (Sterling K. Brown), un agente del Servicio Secreto que debe esclarecer el asesinato del presidente Cal Bradford (James Marsden) dentro de un gigantesco bunker en Colorado.
Xavier carga con la sospecha sobre su persona, pero también con la protección de sus hijos y la obligación de descubrir hasta dónde llega la corrupción de los que gobiernan desde las sombras.
Entre los personajes que vuelven se encuentra Sinatra (Julianne Nicholson), la poderosa antagonista que construyó el búnker pensando en salvar a unos pocos, aunque sus métodos atraviesan límites que la poner como una amenaza constante.
La temporada incorpora caras nuevas como Annie (Shailene Woodley), sobreviviente del exterior y ex guía turística en Graceland, que se convierte en un apoyo clave para Xavier, y Link (Thomas Doherty), líder de una banda cuya lealtad es imposible de predecir. Además, hay personajes secundarios como Jane (Nicole Brydon Bloom) que muestran facetas más oscuras y que complican el panorama interno del búnker.
Lo más notable de la serie es cómo los flashbacks no están de adorno: reconstruyen la psicología de cada personaje y obligan al espectador a cuestionar continuamente quién es confiable. Además, Xavier no es el héroe típico: miente, manipula y se enfrenta a decisiones imposibles, mostrando que el thriller político de "Paradise" es también un ejercicio de moralidad y estrategia humana dentro de un mundo que ya no tiene margen de error.
Críticas que confirman que este thriller mantiene su nivel
La segunda temporada llegó con expectativas altísimas y, según distintos medios, no defrauda. Mashable la define como "un digno capítulo intermedio que se mantiene firme mientras prepara una explosiva tercera temporada", mientras que para Collider "puede que el éxito de Hulu sea casi el paraíso, pero te mantendrá llamando a la puerta del cielo, suplicando por más episodios".
Incluso IGN advierte: "a pesar de que en ocasiones se trata de un viaje lleno de baches, la ambición y el corazón que se muestran en general hacen de esta una aventura que no querrás perderte".
En esta nueva entrega, Xavier se aventura al exterior, los secretos del pasado siguen condicionando cada decisión y los peligros aumentan cuando los nuevos personajes desestabilizan la comunidad subterránea.
Con un elenco repleto de veteranos consagrados y talentos jóvenes, la serie logra mantener la tensión sin sacrificar la profundidad de los personajes. Y Rotten Tomatoes confirma esta continuidad: 86% de aprobación, igual que la primera temporada, un dato raro cuando las secuelas suelen perder fuerza.
Si todavía no la viste, este es el momento: Disney+ tiene todos los episodios disponibles, y cada uno está lleno de misterio, acción y emociones que no se olvidan. "Paradise" es un viaje con política, supervivencia y decisiones humanas extremas, un thriller que te obliga a involucrarte y a pensar en lo que harías vos en un mundo donde nada es blanco o negro.
