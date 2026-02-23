Activistas cuelgan en el Louvre la imagen del ex príncipe Andrés tras su detención

La fotografía elegida no fue casual. Se trata de la imagen captada por Reuters cuando Andrés abandonaba la comisaría de Aylsham, en Norfolk, tras 11 horas de interrogatorio. Reclinado en la parte trasera de un vehículo todoterreno, con gesto visiblemente cansado, el retrato terminó convirtiéndose en símbolo del nuevo frente judicial que enfrenta el ex príncipe y que vuelve a colocar al Palacio de Buckingham en el centro de la polémica.

El arresto y los nexos con el caso Epstein

La detención del hermano del rey Carlos III se produjo en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, vinculada a su relación con el financista estadounidense Jeffrey Epstein. Según informó la BBC, las autoridades británicas investigan información sensible que Andrés habría compartido con Epstein en 2010, cuando aún desempeñaba funciones oficiales dentro de la estructura de la Corona.

El caso revive una serie de episodios que ya habían erosionado su posición institucional dentro de la monarquía británica. En 2021, la estadounidense Virginia Giuffre (una de las principales denunciantes del entramado de Jeffrey Epstein) lo acusó de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad, algo que Andrés negó de manera reiterada. En 2022, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial que evitó un juicio civil en Estados Unidos, sin admisión de culpabilidad por parte del ex príncipe.

Su nombre también apareció mencionado por otras mujeres vinculadas al caso, como Sarah Ransome y Johanna Sjoberg, quienes lo señalaron en declaraciones públicas relacionadas con el círculo de Epstein y encuentros en propiedades del financista. Ese conjunto de antecedentes terminó por apartarlo de sus funciones oficiales y lo mantiene bajo escrutinio judicial y mediático.

Tras conocerse el arresto, Carlos III emitió un comunicado en el que aseguró que “la ley debe seguir su curso” y prometió cooperación con las autoridades. Paralelamente, la policía británica realizó registros en propiedades vinculadas a Andrés, incluyendo Royal Lodge en Windsor. La investigación continúa abierta y podría derivar en acusaciones formales bajo el delito de mala conducta en un cargo público, figura que en el Reino Unido contempla penas severas.

