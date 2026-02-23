La imagen del ex príncipe Príncipe Andrés recorrió el mundo en cuestión de horas, pero esta vez no fue por una declaración oficial ni por un acto protocolar. Ahora, un grupo de activistas británicos colgó su fotografía en una pared del Museo del Louvre, pocos días después de su detención e interrogatorio en Inglaterra por su presunta vinculación con el caso Jeffrey Epstein.
ESCÁNDALO EN FRANCIA
Activistas cuelgan en el Louvre la imagen del ex príncipe Andrés tras su detención
El retrato del hermano de Carlos III fue instalado por un grupo británico tras su detención de 11 horas en Inglaterra por el caso Epstein.
La intervención en el museo parisino duró apenas unos minutos antes de que el personal retirara la imagen, pero fue suficiente para viralizarse en redes sociales y obtener la repercusión buscada. La fotografía, captada por Reuters al salir de la comisaría de Aylsham tras 11 horas bajo interrogatorio, muestra a Andrés reclinado en la parte trasera de un vehículo, con gesto cansado y semblante serio. Bajo el retrato, los activistas colocaron un cartel con la frase “Now sweat, 2026” (“Ahora suda”), en clara alusión a su situación judicial.
El episodio reaviva el escándalo que envuelve al hermano del rey Carlos III, quien ya había sido apartado tiempo atrás de sus funciones oficiales tras destaparse su relación con Epstein. Ahora, con investigaciones en curso y registros policiales en propiedades vinculadas a él, la presión pública vuelve a escalar, esta vez desde uno de los símbolos culturales más importantes del mundo.
El grupo detrás de la intervención: Everyone Hates Elon
La acción en el Museo del Louvre fue reivindicada por el colectivo británico Everyone Hates Elon (“Todo el mundo odia a Elon”), un grupo activista con discurso abiertamente crítico de las élites económicas y políticas. A través de su cuenta de Instagram, difundieron el momento exacto en que colocaron la imagen del ex príncipe en una esquina de una de las salas del museo, aprovechando un espacio vacío para instalar el retrato.
Bajo la fotografía, los activistas pegaron el cartel con la inscripción que apunta a ironizar sobre la presión judicial que enfrenta el Príncipe Andrés. El gesto buscó ridiculizar públicamente al hermano del rey británico acusado de abuso sexual de menores y trasladar el debate del ámbito judicial al simbólico: exhibirlo en uno de los templos culturales más importantes del mundo.
La fotografía elegida no fue casual. Se trata de la imagen captada por Reuters cuando Andrés abandonaba la comisaría de Aylsham, en Norfolk, tras 11 horas de interrogatorio. Reclinado en la parte trasera de un vehículo todoterreno, con gesto visiblemente cansado, el retrato terminó convirtiéndose en símbolo del nuevo frente judicial que enfrenta el ex príncipe y que vuelve a colocar al Palacio de Buckingham en el centro de la polémica.
El arresto y los nexos con el caso Epstein
La detención del hermano del rey Carlos III se produjo en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, vinculada a su relación con el financista estadounidense Jeffrey Epstein. Según informó la BBC, las autoridades británicas investigan información sensible que Andrés habría compartido con Epstein en 2010, cuando aún desempeñaba funciones oficiales dentro de la estructura de la Corona.
El caso revive una serie de episodios que ya habían erosionado su posición institucional dentro de la monarquía británica. En 2021, la estadounidense Virginia Giuffre (una de las principales denunciantes del entramado de Jeffrey Epstein) lo acusó de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad, algo que Andrés negó de manera reiterada. En 2022, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial que evitó un juicio civil en Estados Unidos, sin admisión de culpabilidad por parte del ex príncipe.
Su nombre también apareció mencionado por otras mujeres vinculadas al caso, como Sarah Ransome y Johanna Sjoberg, quienes lo señalaron en declaraciones públicas relacionadas con el círculo de Epstein y encuentros en propiedades del financista. Ese conjunto de antecedentes terminó por apartarlo de sus funciones oficiales y lo mantiene bajo escrutinio judicial y mediático.
Tras conocerse el arresto, Carlos III emitió un comunicado en el que aseguró que “la ley debe seguir su curso” y prometió cooperación con las autoridades. Paralelamente, la policía británica realizó registros en propiedades vinculadas a Andrés, incluyendo Royal Lodge en Windsor. La investigación continúa abierta y podría derivar en acusaciones formales bajo el delito de mala conducta en un cargo público, figura que en el Reino Unido contempla penas severas.
-------------
Más contenido en Urgente24
Así reaccionó el Rey Carlos al arresto del ex Príncipe Andrés por el caso Epstein
Detienen 11 horas en Inglaterra al ex príncipe Andrés; Italia conmocionada por secuestros de niños
El fenómeno Therians llegó a España: el video en Almería que explota en X y reaviva el debate
El Louvre restaura la corona de Eugenia: la joya robada que costará 40.000 euros